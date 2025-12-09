太陽聯盟開虛幣實體店搞詐 月收破3500萬 警攻堅逮7人

記者莊淇鈞／新北報導

警方破獲這個詐團時，受害民眾還到場要投資。（圖／翻攝畫面）

新北市刑事警察大隊科偵隊日前獲報，黑幫太陽聯盟在板橋區開設1家「實體虛幣門市」，取信被害人前來購買泰達幣（USDT），光是今年（2025年）8月間就騙了近40名被害人，共詐得3500萬元，新北刑大經蒐證分析後，一舉攻堅破獲這家詐欺幣店，當場壓制逮捕陳姓店員，以及緝獲接應的謝姓及鄭姓車手到案，其中，鄭姓車手的車上裝滿了當天騙來的500多萬現金，警方後續擴大追查，在桃園機場逮捕企圖潛逃的天道盟太陽聯盟邹姓主嫌與5名同夥，7人詢後依詐欺等罪嫌移送法辦，其中6人更遭新北地院裁定收押禁見。

警方破獲時以點鈔機清點贓款。（圖／翻攝畫面）

據了解，40歲邹男是天道盟太陽聯盟成員，這個以他為首的7人詐騙集團，先是透過臉書、IG等社群平台投放打工、投資廣告誘騙被害人上鉤，後續再以「老師」、「執行總監」、「助理」身分，遊說被害人投資商案，後續再製造高獲利假象，使被害人至「BiogenTW」、「數字地球」等假投資網站及APP註冊成為會員。

詐團的廣告。（圖／翻攝畫面）

這個詐團為了取信被害人，還大張旗鼓在新北市板橋大勇街承租店面，開設虛擬貨幣店面，購採取「預約制」，洗腦被害人到店內購買泰達幣，後續再轉給詐騙集團指定錢包投資。一旦被害人想要出金，詐團就會以「繳納保證金」或「系統錯誤需要驗證」等理由推託，重複誆騙被害人投入更多金錢，甚至叫被害人去辦小額信貸，車輛跟房屋都去抵押，直到被榨乾籌不出錢，就封鎖斷絕聯繫，光是今年8月間，就有40多名被害人遭詐高達3500餘萬元。

新北市刑大科偵隊整合多名被害人報案資料，分析虛擬貨幣的幣流資料後，報請檢察官指揮偵辦，今年9月間，循線前往虛擬貨幣店面攻堅，當場逮捕37歲陳姓同夥以及前來接應的19歲鄭姓、20歲謝姓車手，更在陳嫌車上查獲當天騙來的5百萬元現金。

之後接續溯源，陸續查獲利用商辦大樓經營水房的周姓幹部、涉及轉帳洗錢的王姓女子等共犯，其中太陽聯盟幹部邹男還打算落跑到大陸，也被警方攔截，並扣押邹嫌位於桃園藝文特區的房產價值約2千3百萬多元，另外在搜索鄧姓共犯家中還有搜到防身用的模擬槍1把、空包彈50發等物品。其中邹等6人因涉嫌重大，遭新北地院裁定收押禁見，另名王姓嫌犯以10萬元交保，限制出境、住居。

