「太陽聯盟」嫌犯涉虛擬幣詐騙 設實體店吸金3500萬

社會中心／王毓珺 嚴凱 新北報導

詐騙案件讓人防不勝防！在新北市，有個以太陽聯盟〝邹（同鄒）〞姓男子為首的詐騙集團，他們先在網路上投放廣告，誘騙被害人上當，隨後為了取信被害人，還設立實體虛擬貨幣的店面，採取預約制，要被害人去買泰達幣轉給詐騙集團，短短1個月就有40人受騙，不法所得高達3千5百萬元。

多名便衣刑警攻堅後，從查扣的背包裡，拿出一疊疊千元鈔票。

鈔票的數量驚人，這些是民眾的血汗錢，歹徒的贓款，警方破獲的據點，是詐騙集團成立的實體虛擬貨幣店面。

警方執行搜索實體虛擬貨幣店時，還在店外攔截下兩名被害人，他們分別帶著15萬跟60萬元的現金，差一步就要把錢拿給詐騙集團。





只見被害人們一臉不可置信，完全想像不到，都有實體店面了，怎麼還是詐騙。

附近民眾：「（人）非常少，幾乎可以說沒什麼生意，他們就是大部分都是關的，就是偶爾才開。」

民視記者王毓珺：「詐騙集團為了取信被害人，還設立了實體的虛擬貨幣店，採取預約制，就算店面破破爛爛而且沒有招牌，被害人還是會相信，因此短短1個月裡面，就有40人被騙了3千5百多萬元，嫌犯甚至把這些贓款，拿去桃園買豪宅。」





還原事發經過，以太陽聯盟邹姓幹部為首的詐騙集團，先在網路投放打工、投資廣告，誘騙被害人上當，隨後要被害人，到實體虛擬貨幣店，購買泰達幣，再把泰達幣轉給詐騙集團，等到要出金時，就用話術要被害人投入更多錢，有人因此辦理信貸、房屋抵押，血本無歸。

新北刑大科偵隊副隊長林奕全：「金管會已在本年6月宣布，虛擬資產禁止現金交易，只要標榜實體幣店的都是詐騙。」

這回警方逮捕邹姓主嫌，以及負責水房的周姓嫌犯等7人，其中6人遭羈押禁見，一條龍式詐騙，讓人無法察覺，民眾投資前，真的不要衝動。

