太陽能光電出口退稅取消 北京：引導產業調整

（中央社記者李雅雯台北20日電）中國財政部、稅務總局取消太陽能光電等產品增值稅出口退稅措施，從4月1日起實施。中國財政部今天表示，出口退稅政策按時調整，有利於引導產業結構合理調整。

中國國務院新聞辦公室（國新辦）今天召開記者會，主題為「介紹落實中央經濟工作會議精神推動十五五實現良好開局有關情況」，「十五五」所指為十五五規劃（第15個5年計畫、2026至2030年）。

中國財政部綜合司長李先忠於會上表示，出口退稅是重要的稅收制度安排，中國長期以來對大多數產品實施出口退稅政策，同時結合經濟社會發展需要適時調整。

李先忠指出，中國政府近期發布公告，從4月1日起取消太陽能光電（當地稱光伏）、磷化工等產品的出口退稅，另將分階段取消電池產品出口退稅，這是結合實際情況所做出的政策調整。

他強調，中國經濟社會進入加快綠色化、低碳化的高品質發展階段，出口退稅政策調整有利於促進資源高效利用、減少環境污染和碳排放、推動經濟社會發展綠色轉型，也有利於引導產業結構合理調整、促進產業轉型升級、綜合整治「內捲式」競爭（惡性過度競爭）。

中國財政部、稅務總局9日發布「財政部、稅務總局關於調整光伏等產品出口退稅政策的公告」，規劃取消太陽能光電等產品增值稅出口退稅措施，從4月1日起實施，現行稅率為9%，這是2024年稅率13%下調後的結果。

公告指出，電池產品分階段性調整，4月1日至12月31日止，電池產品增值稅出口退稅率由9%下調至6%；2027年1月1日起，電池產品增值稅出口退稅全部取消。

太陽能光電行業專家呂錦標先前表示，這可視為反內捲措施，透過政策讓企業放棄低價惡性競爭。政府在2024年即有意取消出口退稅措施，不過彼時協會、專家建議先降百分點以示警告，倘若企業繼續出現低價搶單行為，再降到底。

中國光伏行業協會彼時表示，適時降低或取消太陽能光電產品出口退稅將有助於推動國外市場價格理性回歸，降低中國面臨貿易摩擦的風險，同時有效舒緩國家財政負擔。（編輯：邱國強）1150120