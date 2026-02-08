太陽能光電場遭竊電 鳳警利用生態監測攝影機鎖定犯嫌

鳳林分局破獲莊嫌為首的之竊盜集團，於住處查獲電銅線三百一十公斤及電纜線。(鳳林分局提供)

記者林中行／花蓮報導

鳳林分局日前接獲生豐光電廠報案，廠區內大量太陽能板接地線遭竊，初估總長四千二百公尺，損失約八十萬元，影響公共設施與產業營運，警方高度重視，成立專案小組追查。

鳳林分局表示，由於案發地處偏僻，專案小組透過附近學術機構生態檢測攝影機精準鎖定犯嫌身分及使用車輛，警方據此鍥而不捨連日蒐證取得相關證據後，向花蓮地檢署指揮偵辦，並向法院聲請搜索票獲准，日前清晨兵分多路突襲多處涉案據點，查獲大量電銅線、毒品及犯罪工具等相關證物。

鳳林分局指出，以莊嫌為首等四名犯嫌之竊盜集團，於住處查獲電銅線三百一十公斤，並另案發現台電公司所屬遭竊之電纜線。莊嫌等四名均查緝到案，全案依加重竊盜及違反毒品防制條例等罪嫌，本分局依法移送花蓮地檢署偵辦。

鳳林分局強調，對組織型竊盜結合毒品行為，本局將全面清查共犯、徹底瓦解犯罪網絡，守護地方治安與公共安全。