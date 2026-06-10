太陽能板圖樣看超清！齊柏林衛星首曝15幅「上帝視角」台灣美景

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齊柏林衛星所拍攝的台北橋與淡江大橋。（圖／太空中心）

國家太空中心（TASA）公開「齊柏林衛星」（福爾摩沙衛星八號首顆衛星，FS-8A）拍攝的高解析度遙測影像，涵蓋港口、機場、城市、離島、河川與海岸等地景，甚至連太陽能板上的特殊圖樣都清晰可辨。太空中心強調，解析度更高的遙測取像不僅能清楚辨識熟悉地標，更捕捉到許多以往難以察覺的小細節，為國土監測與地球觀測提供珍貴資料。

太空中心說明，本次福衛八號最新一波取像公開的15幅影像，涵蓋台北港、台中港到高雄港，即將完工的桃園國際機場第三航廈，澎湖、小蘭嶼、龜山島以及清水斷崖、小林村遺址及太麻里溪出海口的影像，不僅展現台灣美景，更隱藏許多科學觀察價值。例如台灣東北部常受雲量影響，光學遙測衛星拍攝難度較高，但齊柏林衛星具備每日再訪能力，大幅提升捕捉無雲影像的機會，而海面上的深淺紋路則反映季風、風場與洋流，可用來觀察當時天氣狀況；冬季影像中，河川露出大片河床，顯示乾季水量較少的特徵，可記錄不同季節、不同天氣下環境的變化。

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齊柏林衛星所拍攝的彰濱工業區與光電案場，連太陽能板上的特殊圖樣都清晰可辨。（圖／太空中心）

太空中心強調，這些高解析影像未來將廣泛應用於國土規畫、災害防救、環境監測、農業管理及海洋觀測等領域，成為守護台灣的重要資訊來源，且該批影像已於TASA社群平台亮相，並將自6月11日起在看見．齊柏林基金會「齊空間」舉辦的《RE見》特展中展出，歡迎民眾前往觀賞。

太空中心補充介紹，福衛八號星系係由TASA結合國內產學研能量自主研發，包含6顆1米解析度及2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，相較106年升空的福衛五號，福衛八號解析度更高，而齊柏林衛星是福爾摩沙衛星八號星系的第一顆衛星，於114年11月29日由SpaceX獵鷹九號（Falcon 9）火箭發射升空，整體星系自114年起逐年發射，預計120年完成全星系部署。

太空中心提到，「齊柏林衛星」名稱來自於總統賴清德視察TASA時，為紀念齊柏林導演對台灣土地的長期關懷，故將此衛星命名為齊柏林衛星。今年初該衛星順利回傳清晰影像，標誌台灣自主遙測能力向前邁進重要一步。相關太空活動方面，「台灣太空國際年會」將於今年11月8日至11日在大台南會展中心舉行，期間「TASTI EXPO太空產業博覽會」將展出福衛八號模型與關鍵元件，11月8日開放民眾免費登記參觀。

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