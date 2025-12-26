太陽能板快速增加但缺乏廢棄物管理 專家警告：印度恐面臨垃圾暴增和汙染危機

2014年2月，印度古茶拉底省甘地那加市附近村落的一座太陽能電場。路透社資料照片



印度近年快速擴張太陽能，被廣泛視為一項成功政策。但專家警告，若印度政府缺乏處理太陽能板廢棄物的計畫，將面臨垃圾量暴增的危機。

10多年快速發展 印度成全球第三大太陽能生產國

英國廣播公司（BBC）報導，短短十多年內，印度已成為全球第三大太陽能生產國，再生能源現已成為其氣候戰略的核心。太陽能板隨處可見，從巨大的太陽能園區到城市、城鎮與村莊的藍色屋頂。

除了大型太陽能園區，數百萬個屋頂系統現在正向電網供電。政府數據顯示，在一項補助計畫下，已有近240萬戶家庭採用太陽能。

太陽能的成長減少印度對煤炭的依賴。儘管火力發電與其他非再生能源仍佔裝置容量的一半以上，但太陽能目前的貢獻已超過20%。然而，這項成就也帶來挑戰：雖然在使用時很乾淨，但若處理不當，太陽能板可能會構成環境風險。

太陽能板由玻璃、鋁、銀和聚合物製成，大部分可回收，但鉛和鎘等有毒的微量金屬若處理不當，可能汙染土壤和水源。

太陽能板的壽命通常約為25年，之後會被拆除並丟棄。印度目前沒有太陽能廢棄物回收的專門預算，且僅有少數小型設施可處理舊太陽能板。

2024年9月12日，印度古茶拉底省的「查蘭卡太陽能公園」，占地約2000公頃，是印度最大的太陽能園區。路透社資料照片

缺乏有效回收機制 印度恐面臨太陽能板廢棄物危機

印度沒有官方的太陽能廢棄物數據，但一項研究估計，2023年約有10萬噸，到2030年時將增至60萬噸。目前數量尚小，但專家警告，大部分廢棄物尚未出現，若不迅速投資回收領域，印度可能面臨日益嚴重的廢棄物危機。

能源、環境與水資源協會（CEEW）的一項新研究估計，到2047年，印度可能產生超過1100萬噸的太陽能廢棄物。處理這些廢棄物將需要近300個專門回收設施，且需在未來20年內投資4.78億美元（約150億元台幣）。

能源公司塔格雷（Targray）經理帕瓦（Rohit Pahwa）表示：「印度大部分大型太陽能園區建於2010年代中期，因此真正的廢棄物潮將在10到15年內到來。」

印度的太陽能廢棄物預測反映了全球趨勢。繼2010年代太陽能快速擴張後，到2030年，美國可能產生17萬至100萬噸廢棄物，中國則接近100萬噸。

然而，各國政策情況大不相同。

在美國，太陽能板回收主要由市場驅動，各州的法規也各不相同。中國的回收體系與印度一樣仍在發展中，缺乏專門的監管架構。

執法未落實 廢棄物可能成為汙染源

印度2022年將太陽能板納入電子廢棄物規範，製造商有責任在產品壽命結束時負責收集、儲存、拆解與回收。

但專家表示，執法情況參差不齊，特別是針對佔裝置量5%至10%的家用與小型面板。雖然規模適中，但這些面板累積下來仍可能產生大量廢棄物，因為它們更難追蹤、收集與回收。

損壞或丟棄的面板通常會進入垃圾掩埋場或交給未經授權的回收商，不安全的回收方式可能會釋放有毒物質。

BBC已聯繫印度再生能源部請求置評。

環境專家納卡（Sai Bhaskar Reddy Nakka）表示：「太陽能給了20年潔淨能源的幻象，但若沒有認真的面板回收計畫，它可能留下的是太陽能模組墳場，而非遺產。」

儘管面臨挑戰，專家認為並非沒有機會解決問題。

專家仍樂觀：廢棄物處理需求有望帶動回收產業

帕瓦說：「隨著廢棄物增加，對於懂得如何處理廢棄物公司的需求也會隨之增加。」

CEEW表示，到2047年之前，有效回收可以將38%的回收材料用於新面板，並在採礦過程減少3700萬噸碳排放。

CEEW研究的共同作者提亞吉（Akansha Tyagi）表示，印度已有玻璃和鋁的市場，而太陽能電池中發現的金屬與類金屬，如矽、銀和銅，可以回收用於新面板或其他產業。

目前，大多數太陽能廢棄物採用基本方法處理，僅回收玻璃和鋁等低價值材料，而貴重金屬則流失、損壞或僅能提取極少量。

專家表示，下一個十年將是印度太陽能目標的決定性時期，必須迅速採取行動，建立受監管且自給自足的回收體系，提高家庭意識，並將廢棄物收集納入太陽能商業模式。

納卡表示，從太陽能發電中獲利的公司，也應該對面板停止運作後的去向負責。他警告：「若無妥善回收，今天的潔淨能源可能意味著明天的更多廢棄物。」

