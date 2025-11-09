太陽能板抗汙名／嘆光電遭污名 光電協會大老：台灣半導體會被拖累

太陽光電產業永續發展協會（TPiSA）創會理事長、寶晶能源董事長蔡佳晋對光電產業充滿熱情。

綠能產業被抹黑，恐衝擊台灣高科技業發展。日前太陽光電產業永續發展協會（TPiSA）創會理事長、寶晶能源董事長蔡佳晋接受本刊專訪時直言：「將光電汙名化，只會拖累台灣半導體業發展。」

過去被視為台灣能源轉型重要政策的光電產業，近2年卻因弊案頻傳蒙上陰影，網友質疑聲浪四起，甚至出現AI造假影片。

「世界上沒有完美的能源。」蔡佳晋表示，民主是尊重不同的發言，但現在很多判斷是出自個人想像，而不是科學實證，已經影響到整個社會風氣，以及目前30幾萬從業人員的付出。

外界謠傳水庫用清潔劑洗光電板一事，蔡佳晋表示，確實有部分養雞場或豬舍及化學工廠的屋頂型光電板，是因為有油汙沾附的局部清潔，但一般光電板真的只需清水沖洗灰塵。

不斷抹黑後，若把光電業打趴了，其實是全民受害，因為台積電等半導體業者們買不到綠電，RE100的目標沒辦法達成，會失信於國際，萬一因綠電指標達不到而被迫出走，更是全民受害。

「日前台積電一直打電話來問我還有沒有綠電？我說：『我們也沒辦法了。』」不少光電業者對本刊說。

蔡佳晋說，其實大多數的大型地面光電站產出的電，早就被半導體業直接買下，沒剩多少能賣給台電，所以一般的民生電價調漲、真的不是太陽能發電的問題，主要還是國際燃料價格的波動。

也因社會氛圍不友善，中央到地方政府，開始對綠能案審批牛步化，現在太陽能地面型案開不出來，審批時間越拖越久。

「我們綠電一直當配角，被認為跟農業搶地，但未來能源才是國家的基本。」蔡佳晋說，其實光電不會掠奪農民的工作，反而為老農生計多一分保障，讓農地產值提高，才是發展農村的重點。

