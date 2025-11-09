太陽能板抗汙名1／「電不綠企業臉綠」 寶晶蔡佳晋曝護國神山急尋綠電內幕

環球晶董事長徐秀蘭（中）曾說，台灣電要足、更要夠綠，不然貨賣出不去。右為聯合再生董事長洪傳獻、左為寶晶能源董事長蔡佳晋。

「台灣不僅是電要足夠，更要夠綠，電不綠、企業臉就要綠了，因為貨就出不去。」2年前、當時擔任台灣太陽光電產業協會（TPVIA）理事長的環球晶董事長徐秀蘭曾這樣直言，但如今，狀況還在惡化。

台灣的太陽能發電新增裝機量，在2024年時全年為1,863MW，到了今年問題更大，不少光電業者跟本刊提到，預估今年的進度會更慢，全年的裝機量可能不到1,000MW。

「所有買得到的綠電，一定買！」今年6月，台積電董事長魏哲家在股東會上疾呼。到了10月，台灣半導體產業協會（TSIA）罕見發新聞稿，呼籲政府「提高供電穩定性」、「強化低碳能源供給」以及「檢討綠能法規不合理限制」，不到10日，TSIA理事長侯永清公開表示，希望政府能確保綠能開發「不落後」。

太陽光電產業永續發展協會（TPiSA）創會理事長、寶晶能源董事長蔡佳晋表示，「大家都沒有想到，越拖，用綠電最大的半導體產業最緊張，萬一因綠電指標達不到而被迫出走，是全民受害。」

蔡佳晋說，半導體產業會選用太陽能，除了對抗氣候變遷，最重要的也是，這種能源可讓你用20年的固定價錢購買，不受燃料價格波動，電廠只要建設後，就可估算未來的財務模型，對企業來說有穩定性，所以科技業者大多會選擇供應穩定的大型地面型光電業者簽約。

