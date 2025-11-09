太陽能板抗汙名2／韓國綠電占比已狠甩台灣 業者盼政策加速解放進度

綠電業者期盼政府能橫向溝通，解決舊法卡關問題。

「總不能要求半導體業者向前衝，然後不給他電。」太陽光電產業永續發展協會（TPiSA）創會理事長、寶晶能源董事長蔡佳晋舉例，台積電再生能源使用占比於2024年超過14％，但韓國競爭對手的發電量，日照時數甚至沒有比北台灣多，但他們已超過30幾％了。

近期不少網路輿論攻擊太陽能發電，導致從中央到地方都進度放緩，「如果太陽能板這麼毒，為什麼全世界都在用？」蔡佳晋幫產業喊冤，雖然先前有官員或不肖業者被起訴，但大多數的業者，都是兢兢業業在做。

然而近期也有不少光電業者跟本刊抱怨過，光是為了電線桿，因為時間久遠找不到地主簽切結書，大家就困在那、什麼都不能做。

過去綠電政策拉升到中央，可以跨部會一起協調，但近來似乎又回歸到各管各的，能源署層級不夠，最近連監察院都涉入，讓官員們感覺多一事、不如少一事。

「大家都不想改，只希望業者完全合乎舊法規，公文為了少數幾個很奇怪的問題就卡住了。」蔡佳晋舉例，像是印度一個案場，從開發到併聯發電，大約2年多就能完工，台灣卻要搞到6到7年還不見得會完工，閒置的人力、通膨的物料等問題，成本當然會墊高。

現在AI時代，算力需要電力、電力就是國力，蔡佳晋說，新行業技術一直在更新，我們的法律也該變動快一點，不要用舊法來綑綁新技術，才能來得及推動產業的發展。

