太陽能發電未達標！政府拚屋頂、立面光電 環境部率先安裝

環境部將率先增設立面型光電。（林良齊攝）

我國太陽光電設置目標連年未達標，再加上立法院加嚴地面型光電環評，恐影響我國邁向淨零減碳路徑，政府除了推動國公營事業設置光電外，內政部與經濟部去年發布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，要求一定規模以上建築需設置光電，行政院副院長鄭麗君27日出席「永續長聯盟」論壇時表示，將鼓勵增設屋頂型光電及立面型光電，可以防止磁磚脫落也有隔熱及保護的功能。環境部則將率先增設。

經濟部原本設定2025年太陽光電目標為20GW，其中屋頂型8GW、地面型12GW，但初步統計顯示2025年太陽光電建置量累積15.4GW、離目標仍有距離。且因為近日多個光電案場發生爭議，立法院去年也加嚴地面型、水面型等光電案場環評標準。

永續長聯盟今天討論的重點之一為「淨零光能」，鄭麗君表示，淨零光能為2050轉型重要課題，除了積極推動地面型光電外，也積極推動屋頂型光電，建築物設置太陽光電發電設備標準將在今年8月上路，而公部門也會率先推動屋頂型光電，目前盤點已有逾1GW的潛力，也會透過老宅延壽等計畫鼓勵增設屋頂型或立面型光電，除了隔熱跟保護外，也可以防止磁磚的脫落。

內政部政務次長董建宏表示，立面型光電還未納入強制裝設，立面型光電為新的發電技術，會透過老宅延壽計畫將市區中的舊有老宅去除脫落危險的二丁掛磁磚後鼓勵加裝光電板，且因會還有彩繪等，不會有反射屬於環境友善也能達成遮陽等效果，環境部也將率先加裝，也詢問過教育部，將會透過如環境部碳權機制、金管會ESG評分及經濟部相關補助等鼓勵民間一起加入。至於潛力發電量能則仍待盤點中。

針對光電碳權部分，環境部彭啓明則說，仍待研究。

