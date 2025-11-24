太陽能翻轉生活！印度村擺脫停電 墨西哥用綠能煮飯

再生能源正在改變人類生活！來看兩個實際使用太陽能的例子，印度拉賈斯坦邦的一個村莊，過去長期受停電與乾旱困擾，18個月前安裝太陽能板後，農民能準時灌溉收穫，教育環境也大幅改善，師生不再忍受酷暑與停電之苦。墨西哥則有環保人士推廣太陽能烹調，降低家庭燃料成本，展現綠能如何翻轉生活。

印度拉賈斯坦邦的薩瓦爾達村，烈日下閃著大片藍色光芒。過去，這裡是人們口中的「荒地村」停電頻繁、土地乾旱，日子常在黑暗與缺水中度過。十八個月前，太陽能系統進駐，村民的生活像被重新點亮。

村民庫瑪麗是最早採用太陽能的住戶之一，她與丈夫把貧瘠的自家土地改裝成太陽能板場。她表示，以前只要一停電，抽水設備全停擺，農民無法灑水，作物乾枯，日子也跟著荒蕪。然而太陽能上線後，停電消失不見，水來得穩定，作物生產提升，家家戶戶第一次感受到「生活可以這麼穩」。

薩瓦爾達村的改變，不只在田地。這片溫度動輒超過攝氏五十度的土地，每年夏季都是對孩子的折磨。教室悶熱得像蒸籠，尤其五月到七月的課程最難熬。太陽能普及後，學校多了太陽能鞦韆、翻新教室，智慧設備陸續啟用，孩子不再因停電而錯過課程。

當地老師坎瓦爾說，有了穩定電力，投影機、電腦課全面回歸，學生明顯更投入，入學率也跟著上升。老師表示，以前電腦課常常因停電取消，現在連夏季的高溫也不再成為障礙。

全球能源聯盟協助村莊建置太陽能後，親眼見證「電力充足可以改變一個地方」。該組織計畫主任坎德爾瓦爾指出，太陽能讓商家首次能「確定」自己白天能營業。過去電力供應時好時壞，今天有、明天沒有，現在則是全天候穩定，村莊真正進入了能量自足的新時代。

鏡頭轉往地球另一端，墨西哥也正在上演一場太陽能革命。當地名為「太陽能廚師」的組織號召婦女用陽光煮飯，取代瓦斯與柴火。來自山區的加西亞說，自從開始使用太陽能爐，她不必再辛苦收木柴，更不用吸進滿屋子的煙。去年山林大火造成柴火取得困難，太陽能反而成了最可靠的廚房能源。

這些由反光聚酯薄膜組成的太陽能爐，價格大約落在台幣一千三百到兩千元之間，簡單、便宜、可重複使用，已經吸引超過五百名婦女加入。

推廣者哈普指出，每一次晴天都是免費的能源來源。他認為，陽光是最乾淨的廚房燃料，不只減少化石燃料需求，也能保護森林並對抗全球暖化。

不少婦女分享，用太陽能煮出的食物風味更天然，香氣也不被煙薰壓過，宛如找回最純粹的料理方式。她們期望，這場「永續廚房運動」能讓更多家庭在面對氣候變遷時，有能力找到更健康、更永續的生活方式。

從印度到墨西哥，太陽能不只是在屋頂上閃耀，而是正悄悄改變農業、教育、生活方式，更把人們從缺電與高成本的壓力中解放。當陽光成為能源，世界上最炎熱的土地，反而開始迎來新的可能。

