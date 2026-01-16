太陽能＋冷氣＋雙人床 本田「行動小宅」顛覆想像

記者鍾釗榛／綜合報導

本田Base Station概念露營車。（圖／翻攝Honda網站）

提到露營拖車，很多人第一時間想到的都是大型皮卡或全尺寸休旅，但本田最新概念作品「Base Station」就是要打破這個刻板印象。這款主打輕量化與緊湊設計的露營拖車，就連CR-V這類中小型休旅都能輕鬆牽引，讓更多想親近戶外生活的車主，不必為了露營先換一台大車。

小巧外型卻藏著完整機能

Base Station外觀神似縮小版豪華露營拖車，整體造型由打造Motocompacto電動滑板車的設計團隊操刀，美式工業風中帶點未來感。車身尺寸精巧，旅行結束後可直接停進一般住家車庫或標準停車格。側邊大面積窗戶可拆卸變換配置，搭配可升降車頂，車內站立高度可達約210公分，完全不壓迫。

廣告 廣告

車身尺寸精巧，旅行結束後可直接停進一般住家車庫或標準停車格。（圖／翻攝Honda網站）

真正的行動小宅

走進車內，迎面而來的是超大上掀式尾門，打開後就是一個能容納四人的生活空間。沙發可展開變成雙人床，另設有兒童上下舖，讓一家人出遊也能睡得舒適。車內不只備有空調、自來水與電磁爐，還配置戶外廚房與外部淋浴設備，露營該有的配備一樣不缺。

太陽能供電

Base Station內建電池與逆變器，搭配車頂太陽能板，能為全車設備供電，同時也支援外接電源。車窗周圍配置可調色氛圍燈，白天是通透明亮的休憩空間，夜晚則搖身一變成溫馨營地小屋，兼顧實用與情調。

概念車登場

本田表示，Base Station是品牌探險系列產品的自然延伸，與旗下皮卡、SUV、ATV與越野機車共同構築完整戶外版圖。不過目前仍屬概念階段，尚未公布正式售價與上市時程，但原廠強調，若進入量產，價格將具備市場競爭力，讓更多人能用親民門檻踏入露營生活。

更多三立新聞網報導

想換豪華車不用等年終 BMW購車方案太犯規

賓士電動概念超跑降臨台北！AMG GT XX松菸限時免費展出

怎能不愛車／粉絲等了幾十年 皮卡終於進化成越野王

怎能不愛車／越野版也能天天開 RAV4 ADVENTURE駕馭感受超加分

