「太陽花世代」牽手成家 婚禮大喊共同心願：盼台灣獨立

南市東區議員李宗霖與陳嘉伶於22日在親友們見證下，完成終身大事。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕在上千名親友的見證下，南市東區議員李宗霖與伴侶陳嘉伶完成終身大事。這對因理念相惜、因行動相遇的「太陽花世代」新人，在婚禮上不只交換「相愛相守」的誓言，更大聲喊出共同心願—希望有一天「台灣獨立」。

李宗霖與陳嘉伶都出身太陽花世代。2014年的街頭運動，改變了宗霖原本準備出國的計畫，也點燃他投入公共事務的理想。他笑說，那段時間「一邊對媽媽說我在補習，一邊跑講座、讀台灣史」，也逐漸確立「想成為真正的台灣人」的志向。

2018年他首次參選市議員提出改革主張，雖然落選，卻讓青年政治成為台南地方治理的討論焦點。2022年再度參選，在嘉伶陪伴與合作下以8484票當選，帶著象徵信念的「台獨旗」踏進議會。

嘉伶的人生同樣因太陽花轉彎。她原本朝律師之路前進，卻被街頭世代的行動感動，2018年接受台灣基進黨徵召首次參選，與宗霖在南區、安平的選戰裡相識。創黨艱難、跑攤奔波、壓力起落，兩人從政治夥伴變成互相扶持的伴侶。雖然首次都未能當選，但在最黑暗的時刻，看見彼此的真誠與堅定，也慢慢走進彼此的生命。

兩人歷經8年戀情、分分合合，嘉伶也考上律師，終於攜手邁向下一段旅程。嘉伶說，婚姻不是幸福保證，但是一種宣示—在變動世界裡願意成為對方的「不變」。

22日宗霖到嘉義迎娶，還用村內廣播向鄉親「自曝」自己38歲了，拜託大家貼滿愛心幫他順利闖關，引來全場笑聲。晚間台南婚宴，新人端著超大4XL葡萄酒杯沿路與賓客敲杯敬酒，像走紅毯般熱鬧。這場婚禮不只是兩個人的幸福時刻，也再次看見太陽花世代的堅持，不只牽起彼此的手，也願意一起為台灣的未來持續前行。

李宗霖與陳嘉伶端著超大酒杯走紅地毯與賓客敲杯敬酒，賓客笑稱「比逐桌敬酒更有效率」。(記者洪瑞琴攝)

