太陽輻射？英專家指空巴A320空中急降是這原因

〔編譯管淑平／綜合報導〕飛機製造商空中巴士(Airbus)公司，日前因「捷藍航空」(JetBlue)一架A320客機飛行途中突然異常下墜，大規模召修全球約6000架同系列客機，並指該次事件是受強烈太陽輻射影響。針對此空中急降事件原因，研究太空天氣和輻射的專家有不同看法，認為該架捷藍客機可能是受源自遙遠超新星爆炸引發的高能粒子影響。

太空新聞網站Space.com 3日報導，該起捷藍航空客機事故發生在10月30日，空中巴士公司11月28日發表聲明，將事故歸因於「強烈太陽輻射」干擾攸關飛機控制系統的資料，並因此下令召修全球6000架A320系列客機，更新軟體。

不過，有數十年研究太陽輻射對航空器電子系統影響經驗的英國薩里大學太空中心教授戴爾(Clive Dyer)指出，10月30日當天太陽活動產生的輻射並不足以影響飛機電子系統，他認為，該架捷藍客機電腦系統可能是受遙遠超新星爆炸產生的宇宙射線影響。

戴爾解釋，宇宙射線經常在大質量恆星演化末期發生的超新星爆炸時產生，超新星爆炸會加速質子流，以接近光速拋射到宇宙各處，這些射線經過數百萬年抵達地球，與大氣層相互作用後，產生緲子、高能中子和正電子等粒子雨，衝擊飛機上感測器或電腦電路，會造成所謂「單粒子翻轉」(single-event upset)，使原本代表0的位元變成1，或1變成0，讓系統誤判。

他說，「(宇宙射線)會與現代微電子元件交互作用，改變電路狀態」，這種情況可能導致資訊大亂、系統出錯，若引發元件內電流，也可能燒毀硬體。

不過，戴爾指出，雖然太陽活動並非導致該次捷藍航空事故的原因，但是太陽活動也是高能粒子的一個來源，有時能量能比一般宇宙射線高數十倍、極端情況下更高上千倍，太陽活動活躍時，會增加飛機電子元件發生「單粒子翻轉」機率，因此空巴更新軟體也有其道理。

