太陽轟垮湖人！詹姆斯連1297場上雙紀錄成唯一亮點

（記者許皓庭／綜合報導）洛杉磯湖人今日在主場迎戰鳳凰城太陽，雖然太陽主將布克（Devin Booker）因傷僅出賽 10 分鐘便退場，但太陽靠布魯克斯（Dillon Brooks）與格里斯佩（Collin Gillespie）合力攻下 61 分，最終以 125：108 終結湖人近期的 7 連勝。同場比賽中，湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）在末節得分突破雙位數，使其連續得分上雙場次推進至第 1297 場，引發球迷熱議。

圖／洛杉磯湖人今日在主場迎戰鳳凰城太陽，最終以 125：108 終結湖人近期的 7 連勝。（翻攝 Phoenix Suns X）

比賽開局由湖人球星唐西奇（Luka Doncic）主導，他在首節攻下 20 分。不過太陽第二節加強防守壓力，逼出湖人單節 11 次失誤，並在該節打出 19：4 的攻勢。布魯克斯此時火力大開，單節貢獻 15 分，使太陽在半場取得 14 分領先。

第三節太陽持續維持節奏，分差一度突破 20 分。湖人方面，前三節僅得 6 分的詹姆斯在末節補進 4 分，延續個人連續得分上雙紀錄。比賽最後 5 分鐘，湖人換上布朗尼（Bronny James）等替補球員，場上節奏進入垃圾時間。

太陽陣中，布魯克斯全場 25 投 15 中，攻下 33 分；格里斯佩外線手感火燙，三分球 14 投 8 中，寫下個人生涯新高 28 分。奧尼爾（Royce O’Neale）則貢獻 6 分、7 籃板和 11 助攻，助攻數追平個人生涯紀錄。

湖人方面，唐西奇 26 投 15 中，拿下 38 分、11 籃板與 5 助攻，但同時發生 9 次失誤。里夫斯（Austin Reaves）攻下 16 分，全隊僅次於唐西奇；詹姆斯則 10 投 3 中得到 10 分，效率受限。

在背靠背賽程的第 2 場比賽中，湖人攻防兩端皆未能跟上太陽節奏，在比分被持續拉開的狀態下，外界焦點逐漸轉向詹姆斯是否能延續個人紀錄。詹姆斯前三節僅 6 分，讓部分球迷一度以為總教練瑞迪克（JJ Redick）將提前替換主力休息。

然而，詹姆斯仍在第四節留在場上，並透過兩次罰球與一次後撤步三分完成得分突破，使紀錄順利推進。紀錄達成後，他隨即退場，引發球迷在社群平台討論。有人批評「根本不在乎勝負，只想保住10分紀錄」，也有人指出，除非遇上傷勢或犯滿，該紀錄短期內難以中斷。

另有球迷揶揄，詹姆斯可能因留意到紀錄面臨中斷，才在末節突然提高進攻積極度，甚至有人戲稱他持續出賽的動力是「知道湖人明年可能選中布萊斯（Bryce James）」。在外界各種聲音中，湖人吞下敗仗，而詹姆斯紀錄延續成為此役最受討論的焦點。

