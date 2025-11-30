太陽閃焰干擾飛控系統 空巴宣布史上最大規模召回

法國空中巴士A320客機，因為飛航控制系統故障，宣布史上最大規模召回，影響全球正在服役的，至少6000架A320客機。原來美國捷藍航空，曾在10月份通報一起飛安意外，宣稱飛機在自動駕駛的狀況下，會突然高速下墜。空巴調查後發現，飛控系統疑似受到「太陽閃焰」干擾，造成飛行高度和方向改變，才會宣布大規模召修。

法國空中巴士A320客機，因為飛航控制系統故障，宣布史上最大規模召修。（圖／達志影像美聯社）

空巴宣布史上最大規模客機召回行動，全球多達6000架A320客機受影響，導致從澳洲、印度到日本等地的航班大量延誤或取消。召回原因源於10月一起捷藍航空班機高速下墜事件，造成15名乘客受傷。調查顯示，事故疑似因太陽閃焰干擾飛控系統，使飛行員失去操作能力。這次大規模召回正值年末旅遊高峰期，預計影響旅客數可能超過萬人。

東京羽田機場的電子看板上顯示大量航班延誤或停飛，機場Check-in櫃台前大排長龍。一名日本旅客表示，因為班機問題不得不取消午餐，可能需改搭乘火車前往高知，雖然要花費7個小時，但別無選擇。這樣的混亂情況不僅發生在日本，印度新德里機場和澳洲墨爾本機場這兩天也出現大量班機延誤的狀況。

系統問題最早可追溯至上個月，一架從墨西哥砍昆市飛往紐瓦克機場的捷藍航空班機在飛行過程中突然高速下墜。當時捷藍航空機長緊急呼叫表示需要醫療協助。這起事件導致15名乘客受傷。一名當時在機上的乘客描述，當時感覺自己可能要死了，飛機非常暴力且突然地往下降，空服員直接被水平往上拋，撞到天花板後掉回地板，機艙內天花板都被撞出裂痕。

這起事件並非操作意外，因為飛行員當下根本無法控制飛機。捷藍航空及飛機製造商空中巴士事後調查發現，當時飛機的飛航控制系統疑似受到太陽閃焰影響，導致無法操作，可能造成飛行高度和方向改變。因此，空巴下令召回全球多達6000架A320客機進行系統維修。

旅遊飛航專家表示，這是非常令人擔憂的情況，雖然系統損壞的可能性很低，但在飛安問題上任何問題都不能掉以輕心。正值年末歐美出遊高峰期，這次史上最大規模的召回行動，預計影響的旅客數恐怕超過萬人。

