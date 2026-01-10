太陽露臉 合歡山武嶺遊客追雪樂 嘉明湖山屋如仙境

南投縣 / 綜合報導

南投合歡山武嶺氣溫回升，太陽露臉，雖然沒有下雪，還是有不少遊客趁 週 末衝一波，站在山壁上和殘雪拍美照，還有人備妥工具，在車頭堆起超可愛的大雪人，享受追雪樂趣，而台東的嘉明湖山屋，登山團隊也迎來絕美雪景，清晨太陽穿透雲霧灑下來，山頭被染得金光閃閃，彷彿置身仙境般。

遊客用籃子裝起一盆雪，在車頭用雙手仔細壓實，想在引擎蓋上，堆出專屬的大雪人，享受難得的玩雪樂趣，遊客說：「剛好也是假日，小孩子也有放假，趁這個空檔追雪。」這裡是南投合歡山武嶺，一早氣溫回升太陽露臉，汽機車不用掛雪鏈也能上山，讓武嶺停車場，一早就塞到滿。

遊客VS.記者說：「我們從那個彰化(來)的，(彰化騎上來騎了多少時間)三四個小時吧，很開心啊。」而武嶺亭上，同樣湧入大批人潮，大家搶著和雪景合影打卡，遊客說：「超冷的。」記者VS.遊客說：「(為什麼不穿外套)冷一下好了沒關係。」遊客說：「趁年輕，趁年輕冷一下。」

不少遊客趁 週 末衝一波，看不到下雪也要來玩雪，而在台東的嘉明湖山屋，清晨也迎來，宛如仙境的夢幻景色，一早6點多，陽光穿雲霧灑下來，照映在銀白大地，山頭被染成金黃色閃閃發亮，彷彿走進人間仙境，再看植物外圍全都結滿霧淞，晶瑩剔透，登山團隊巧遇童話場景，直呼好幸運，用眼睛手機把這份美景收藏起來。

