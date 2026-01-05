太陽一哥布克準絕殺氣走雷霆 投出致勝球直呼：那是一種無法複製的感覺

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

太陽隊今日在主場迎戰本季戰績傲視全聯盟、同時被視為奪冠大熱門的雷霆隊，雙方一路激戰至終場前最後一刻，勝負直到讀秒階段才分出高下。關鍵時刻，太陽一哥布克（Devin Booker）挺身而出，在比賽剩下0.7秒時投進準絕殺，完成致命一擊，率領太陽以108比105氣走雷霆，也讓對手吞下本季第6場敗仗。

布克（Devin Booker）在比賽剩下0.7秒時挺身而出，率領太陽以108比105氣走雷霆。（圖／翻攝自太陽隊Ｘ）

此役太陽在進攻端採取後場主導策略，多名後衛輪番發揮，成功與雷霆抗衡。布克全場11投5中，拿下24分、6籃板、9助攻，數據並非爆炸，卻在最關鍵時刻展現明星價值，鋒衛搖擺人布魯克斯（Dillon Brooks）穩定輸出22分，成為場上重要火力支撐。替補登場的古德溫（Jordan Goodwin）則是此戰最大亮點，他單場命中8記三分球，轟下全場最高26分，為太陽提供關鍵外線火力。

廣告 廣告

談到最後一擊的選擇，布克賽後表示，當下並沒有太多猶豫，「我知道對方一定會選擇包夾，所以要切入製造機會並不容易，我的目標只有一個，就是在終場哨聲前把球投出去，不給對手任何反擊時間。」最終雖然並非完全照原本設想執行，但球進了，一切都值得。

完成絕殺後的感受，也讓布克印象深刻。他直言，關鍵時刻投進致勝球的感覺難以言喻，「那是一種無法複製的感覺。」

這記三分球之所以更具象徵意義，與布克本季外線狀況密切相關。雖然他本賽季場均仍有25.7分、4.1籃板、6.3助攻，整體投籃命中率維持在46.3%，但三分球命中率卻下滑至29.7%，創下個人生涯新低。回顧過往，布克單季三分命中率最低的一年為2018-19賽季，當時仍有32.6%。

布克也坦言，外線手感不穩對心理層面造成不小影響，「這真的很令人沮喪，因為你在訓練中投入大量時間，練習時感覺一切都很順，但一到比賽卻總是投丟。」他也希望，這記絕殺能成為突破低潮的關鍵節點，「也許這會是一個轉折，幫助我走出那種負面心態，重新投進我該投進的球。」

更多FTNN新聞網報導

籃板抓到飽 暴龍巴恩斯「25籃板」超級大三元率隊延長賽擊潰勇士

NBA第一人！金州勇士柯瑞超越「籃球之神」喬丹 寫下這個「超神紀錄」

釣魚時倒臥沙灘！前湖人中鋒坎貝爾死因曝光：突發疾病意外溺斃

