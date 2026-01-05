太陽一哥布克準絕殺氣走雷霆 投出致勝球直呼：那是一種無法複製的感覺
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
太陽隊今日在主場迎戰本季戰績傲視全聯盟、同時被視為奪冠大熱門的雷霆隊，雙方一路激戰至終場前最後一刻，勝負直到讀秒階段才分出高下。關鍵時刻，太陽一哥布克（Devin Booker）挺身而出，在比賽剩下0.7秒時投進準絕殺，完成致命一擊，率領太陽以108比105氣走雷霆，也讓對手吞下本季第6場敗仗。
此役太陽在進攻端採取後場主導策略，多名後衛輪番發揮，成功與雷霆抗衡。布克全場11投5中，拿下24分、6籃板、9助攻，數據並非爆炸，卻在最關鍵時刻展現明星價值，鋒衛搖擺人布魯克斯（Dillon Brooks）穩定輸出22分，成為場上重要火力支撐。替補登場的古德溫（Jordan Goodwin）則是此戰最大亮點，他單場命中8記三分球，轟下全場最高26分，為太陽提供關鍵外線火力。
談到最後一擊的選擇，布克賽後表示，當下並沒有太多猶豫，「我知道對方一定會選擇包夾，所以要切入製造機會並不容易，我的目標只有一個，就是在終場哨聲前把球投出去，不給對手任何反擊時間。」最終雖然並非完全照原本設想執行，但球進了，一切都值得。
完成絕殺後的感受，也讓布克印象深刻。他直言，關鍵時刻投進致勝球的感覺難以言喻，「那是一種無法複製的感覺。」
這記三分球之所以更具象徵意義，與布克本季外線狀況密切相關。雖然他本賽季場均仍有25.7分、4.1籃板、6.3助攻，整體投籃命中率維持在46.3%，但三分球命中率卻下滑至29.7%，創下個人生涯新低。回顧過往，布克單季三分命中率最低的一年為2018-19賽季，當時仍有32.6%。
布克也坦言，外線手感不穩對心理層面造成不小影響，「這真的很令人沮喪，因為你在訓練中投入大量時間，練習時感覺一切都很順，但一到比賽卻總是投丟。」他也希望，這記絕殺能成為突破低潮的關鍵節點，「也許這會是一個轉折，幫助我走出那種負面心態，重新投進我該投進的球。」
更多FTNN新聞網報導
籃板抓到飽 暴龍巴恩斯「25籃板」超級大三元率隊延長賽擊潰勇士
NBA第一人！金州勇士柯瑞超越「籃球之神」喬丹 寫下這個「超神紀錄」
釣魚時倒臥沙灘！前湖人中鋒坎貝爾死因曝光：突發疾病意外溺斃
其他人也在看
NBA》布克準絕殺三分彈！太陽突破18分落後逆境退雷霆
就算面對托特、卡魯索兩名防守好手，戴文布克仍有足夠大心臟投進這一球！布克5日最後0.7秒投進準絕殺三分球，帶領太陽克服一度落後18分逆境，最後以108比105擊退衛冕軍雷霆，也中止雷霆最近的4連勝，太陽同時成為本季第4支可以擊敗雷霆的球隊，前3隊分別是拓荒者、灰狼與馬刺。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
NBA》詹姆斯提醒年輕世代：小孩子別太早練三分球
湖人球星詹姆斯（LeBron James）去年在自己節目與名人堂球星納許（Steve Nash）閒聊，納許提出聯盟10多年前就有的話題：四分球。既然進入大跑轟時代已經超過10年，四分球是否可以再拿出來討論，為比賽注入更多活力？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
NBA》快艇復活追戰績 東區熱火正旺
快艇是當前NBA狀態最火熱球隊之一，不僅上周3戰全勝，更處在6連勝，關鍵就在里歐納德火力全開，以及布魯克羅培茲的及時頂替，也讓快艇總教練泰隆盧的「支票」有望兌現；東區則以熱火目前狀態最佳，也拿4連勝。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
NBA/紀錄夜贏球！詹皇超車CP3登史上助攻榜第2 率湖人逆轉灰熊
洛杉磯湖人今（5）日主場迎戰曼菲斯灰熊，41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）寫下生涯重大里程碑。他在比賽中送出多次助攻，生涯總助攻數來到13786次，正式超越保羅（Chris Paul），獨居NBA歷史助攻榜第2名，僅次於史托克頓（John Stockton）17645次。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
PLG》飆51分打破林書豪聯盟紀錄 古德溫：我要跟林書豪說
富邦勇士洋將古德溫4日狂飆8顆三分球、轟下51分，刷新由林書豪和辛巴締造的聯盟單場最高得分紀錄50分，率隊以126：105痛宰洋基工程，他表示，其實在比賽期間不知道能打破紀錄，一切都要歸功於隊友、教練團對他的信任。勇士4日在上半場打完僅4分小幅領先，但在第3節一波31：19攻勢，成功甩開洋基。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 1
NBA/楊瀚森10分鐘送雙鍋震撼全場！拓荒者作客力退馬刺奪2連勝
波特蘭拓荒者今（4）日作客出戰聖安東尼奧馬刺，雙方皆在背靠背賽程下交手，即便馬刺「法國怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）持續缺陣，比賽仍一路拉鋸至最後關頭。拓荒者最終以115：110擊敗馬刺，收下2連勝，也送給對手本季第10敗。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
勇士３星歸隊 柯瑞砍31分 勇士逆轉爵士
本報綜合報導 NBA勇士前役先發主力缺陣被雷霆慘電，大輸37分是本季最慘。4日柯瑞、…中華日報 ・ 21 小時前 ・ 1
PLG》被古德溫刷紀錄！李逸驊直喊表現不及格：球員基本動作差、下週加練
洋基工程今天以105：126敗給富邦勇士，開季至今一勝難求，吞下5連敗。今天賽後總教練李逸驊直言，球員表現不及格，尤其防守方面，讓勇士跑了太多快攻。本季一勝難求的洋基，日前補進李漢昇、張伯維希望提升後場戰力，兩人也在登錄名單內，只是洋基的團隊表現依舊是虎頭蛇尾，上半場一度領先8分，但下半場被打回原形自由時報 ・ 21 小時前 ・ 3
林志傑復出飆13分 勇士124:86宰獵鷹本季最大分差｜#鏡新聞
台北富邦勇士昨天(1/3)在主場迎戰台鋼獵鷹，野獸林志傑傷癒回歸，本季首度亮相，就以高效率攻下本土最高13分，率隊以124比86大勝獵鷹。38分的比分差距，更寫下Plus League本季至今最大勝分差紀錄。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 67
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 301
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 69
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 4
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 148
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 8
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 2 天前 ・ 30
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6