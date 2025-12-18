「太陽」揭家庭失能、性暴力議題 編劇撕傷疤求解方

（中央社記者洪素津台北18日電）影集「如果我不曾見過太陽」點出家庭失能、性侵等社會議題，製作人麻怡婷坦言劇情不好下嚥，怕讓受害者再次受傷；編劇林欣慧說，撕開傷疤是因為想找到解方，也希望社會重視。

演員曾敬驊在影集「如果我不曾見過太陽」中，人生猶如處在地獄，面對父親家暴、母親隱忍、同儕霸凌，讓他無處可逃，還以為遇到李沐是找到太陽，沒想到又是另一個悲劇開始。

●劇情太地獄 製作人麻怡婷：沒遇到不代表不存在

「如果我不曾見過太陽」故事情節虐心，製作人麻怡婷、編劇林欣慧接受中央社專訪表示，「你以為片中的他們很慘，但現實生活中其實更慘，我們沒有遇到，不代表這個東西不存在」。

「這部戲要探討的議題不好下嚥，但其實現實更殘忍。」麻怡婷表示，有些觀眾會說主角的人生太慘了，「那就是你人生夠光明，你才有辦法去批判，你才會覺得不可思議，說怎麼可能？可是現實生活中往往更慘。」

麻怡婷也希望透過這部戲鼓勵受害人，「周遭的人都覺得說，你（受害者）要趕快move on，你要趕快好，可我覺得痛苦是應該要被允許的吧，重點是我們怎麼去跟這個痛苦共存，而不是說要把它全部塗掉」。

林欣慧建構柯佳嬿角色因創傷到解離的過程，她分享，「其實我們2部曲就是一個她不斷地崩壞，然後又重建，是一種自救的過程」。麻怡婷坦言剛開始要處理這類議題其實最害怕受害者的感受，卻沒想到許多受害人留言表示支持，並感謝他們有看見這個社會隱憂，「你要怎麼讓這個傷痛變成你很勇敢的印記，這是我們一直想要讓觀眾看見的」。

●赤裸點青少年性侵犯罪議題 編劇林欣慧盼引社會重視找解方

劇中李沐被多人侵犯，把青少年性侵犯罪的社會議題點出，林欣慧坦言在播出前就有預想可能被抨擊，「我是覺得這些議題有拍出來，我們才有機會去討論和改變，不管是批評我們也好，那至少我們有一個方向，就是大家可以開始一起來討論這件事情」。

麻怡婷也說，既然下定決心要拍了，就要拍好，「如果沒把事情交代完整，隨便輕輕帶過，這樣才是消費這個議題吧」。或許會有不舒服畫面，但也要把該講的講出來。

林欣慧表示，除了看到整個事件痛苦一面，大家是不是也可以討論出解決方案，「我們寫的是角色，但是大家可以藉由劇情去討論，如果遇到這樣的狀況，我們應該怎麼去處理，或許這樣我們才有辦法阻止更多這種悲劇發生」。

●悲劇源頭是「家庭失能」 未成年犯罪成社會隱憂

劇中悲劇大多從「家庭失能」而來，同時凸顯青少年犯罪，林欣慧表示，很少人討論青少年犯罪這一塊，「有很多加害者都是跟受害者同樣年紀，要告他們也很難，因為他們也未成年，更恐怖的是他們到成年以後，生活還是跟正常人一樣，甚至還過著還不錯的日子」，受害者卻逃離不了當年的創傷和枷鎖。

最後，麻怡婷透露製作此劇正面臨事業上的低潮，恰巧遇見如此好的劇本，說什麼也要抵押房子來實現這齣劇，「劇本好又可以探討社會議題，我有什麼道理不去執行」。（編輯：張雅淨）1141218