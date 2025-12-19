《太陽》李沐為了角色落淚 坦言：最糟糕的人是我

李沐談到飾演的角色忍不住落淚。（圖／Netflix提供）

Netflix《如果我不曾見過太陽》釋出二部曲「長夜之後」花絮，李沐先前訪問聊到自己不敢看被傷害的片段，談到角色她忍不住落淚：「我記得有一天，我們製作人Phoebe就問我說，這些角色裡面你覺得誰最壞？那個當下我的第一個想法是，最糟糕的人是我，我愛的人的人生都是我搞砸的，我很不喜歡那個感覺，那種我不知道為什麼，從哪裡來的虧欠感，那個東西其實對我來說是有點嚇人的。」

柯佳嬿透露其他人格都是在曉彤這個主人格有需要，以及她不能承受的狀態下才會出場，為的就是要面對現在的狀況跟環境，也就是說這四個人其實就是同一人。柯佳嬿坦言：「要去面對這個真相還滿殘酷的，因為對天晴來說這個世界就是真的，我就是真的，有一點像機器人不知道自己是機器人，有一天你要告訴他，其實你不是人類，你現在擁有的這些情感跟記憶，其實是已經有的設定。」

柯佳嬿認為四人同演一個角色是很難得的經驗。（圖／Netflix提供）

對於由四位演員共同詮釋同一角色，柯佳嬿說：「我們四個都還滿關心對方對這個角色的想法跟演戲的狀態，會去觀摩對方的戲，當我們今天詮釋某個特定人格的時候，我們就是抓著這個調性去表演。由四位女演員演出同一個人的不同人格，每個人格都是一個角色，是很特別的安排，對演員們來說也是難得的嘗試。」

曾敬驊分享他的角色本來想和柯佳嬿一起逃離世界。（圖／Netflix提供）

曾敬驊則分享一開始其實壬曜有想要跟著天晴一起逃離這個世界，但是沒辦法，那些痛苦的回憶既沒有辦法淡忘，那些人又一再出現、介入壬曜與曉彤的世界，「不知道怎麼撫平這些傷痕，但是壬曜也沒有其他選擇，因為已經殺人了，他覺得能為江曉彤做的就是這些，但是他沒有意識到其實自己的心已經受傷了，壬曜的過去，這些東西都沒有消化，是一團糟。」

