《太陽》李沐被警告「不要哭」 一見到曾敬驊竟噴淚

《如果我不曾見過太陽》登上排行榜冠軍。（圖／Netflix提供）

Netflix《如果我不曾見過太陽》二部曲上線不到48小時，直衝排行榜第一名，並連續四天穩坐冠軍寶座。對於收穫諸多好評。曾敬驊表示：「謝謝觀眾的喜愛，每一個情感都是獨特的學習，很開心可以透過角色與大家一起成長。這齣戲拍攝時間將近半年，從壬曜身上找到許多能量，印象中最深刻是與曉彤在天台上互相約定的戲，一個承諾背後需要很多等待與信念，不論當下兩人的遭遇是多麼艱難，彼此都願意等待，那份情感讓我相信這兩個角色是相愛的。」

繼《想見你》詮釋一人分飾多角後，本次挑戰「多重人格」的柯佳嬿，切換自如的演技也讓網友驚豔，柯佳嬿表示：「看到有些留言討論性暴力帶來的永久創傷、原生家庭與父母親帶給孩子的深遠影響。我覺得一部戲能傳達些什麼，讓人去思考、去關注，是非常有意義的事情，很榮幸能成為太陽的一份子。」更分享：「如果只能選一場最觸動我心的戲，可能是我在醫院對壬曜說『為什麼你們每個人都可以往前走，只有我一個人要永遠留在那一天』，當下感觸很深，看劇本時覺得這幾句台詞很悲傷，實際講出來更悲傷。」

柯佳嬿挑戰多重人格。（圖／Netflix提供）

二部曲解答了李沐的生死疑雲，她說：「二部曲裡印象最深刻的是曉彤去到監獄探望李壬曜的戲，多年後終於重逢，我記得那陣子常常被壽司導演警告不要哭，所以我那天抱持著特別輕鬆的心情去片場還信誓旦旦地說我一定不會哭，看到李壬曜很開心怎麼可能會哭。結果走戲的時候佳嬿先在排練，後來她問我要不要坐在那個位子上試試看講『笨蛋我好想你』這句台詞，沒想到我一坐到那張椅子上看到曾敬驊的臉就哭出來，真的很好笑，我們後來都笑說那張椅子一定是有通電。」

而自嘲「最佳男二」的程予希在二部曲成為了守護曉彤重要的家人，在事發當下不在曉彤身邊的賴芸蓁，愧疚地認為是她沒有保護好她，許多網友都大讚程予希本次細膩的演技，程予希表示：「看到作品可以被大家喜歡有這麼多的討論，對於演員來說真的很幸福，謝謝大家跟著賴芸蓁一起入戲，看著很入戲的留言都會忍不住會心一笑，很多人說賴芸蓁很殺很A，還特別去查了一下！」

在二部曲中許多「反派角色」也有了不同轉變，飾演討債人的姚淳耀化身暖男老闆，替剛出獄的李壬曜安排工作，讓他能儘早回歸正常生活，角色轉變也大獲好評，姚淳耀表示：「非常謝謝觀眾朋友們的支持！感受到大家對這部作品喜愛。K哥就像是黑暗角落的一道光，儘管微弱，他還是盡力去照亮別人。能夠演繹這樣一個帶著溫暖心意的角色，對我來說是非常珍貴的功課。謝謝大家願意走進這個戲劇世界，陪伴我們一起感受和思考，很榮幸能成為其中的一份子。」

姚淳耀化身暖心老闆。（圖／Netflix提供）

