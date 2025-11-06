太陽「發威」！陸氣象局預警：未來三天恐現大地磁暴
大陸氣象局國家空間天氣監測預警中心發布預警，北京時間5日凌晨太陽連續兩次爆發耀斑，峰值時間分別出現在1時34分和6時01分，兩次爆發強度分別達到X1.8級和X1.1級，未來三天可能出現中等甚至大地磁暴。
綜合大陸媒體報導，據大陸氣象局國家空間天氣監測預警中心6日發布的預報顯示，未來一週，太陽還有爆發較強活動的可能。11月6日可能出現地磁活躍或小地磁暴，而7日可能出現中等地磁暴。未來三天太陽活動水平中等到高，爆發M級以上耀斑的可能性大，受日冕物質拋射（CME）影響，可能出現中等甚至大地磁暴。
專家解釋，耀斑是太陽大氣局部區域突然變亮的活動現象，會伴隨產生劇烈增強的電磁輻射、大量高能帶電粒子流和日冕物質拋射。此次耀斑還引發了太陽的連鎖反應，產生了日冕物質拋射（CME）過程，最終引發地磁暴。
5日連續兩次爆發的耀斑對於大陸的影響可以忽略不計，因為當時大陸正處在夜間，太陽耀斑沒有照射到。但當時正處在太陽直射下的另一半地球，可能在耀斑照射下出現高空大氣結構的變化，影響短波無線電等相關儀器設備。
專家表示，地磁暴對人類的身體健康幾乎沒有影響，但會對人類的生活造成影響。比如會影響無線電波的傳播、干擾無線電通訊、影響飛機輪船等的導航，甚至影響到手機訊號；還可能對人造衛星、空間站等人造飛行器造成損害，導致故障。
此外，地磁暴也會對一些生物活動產生影響。例如信鴿，其定位和飛行依賴地球磁場，因此也會受到地磁暴的影響。
延伸閱讀
日職/西武獅同意讓他入札！ 高橋光成：我會全力以赴
MLB/球迷舉牌：大谷娶我媽！ 田中真美子笑開懷了
MLB/世界大賽G7挨超前轟痛失冠軍 比伯決定續留藍鳥
其他人也在看
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感
生活中心／周希雯報導今日（5）水氣減少，不過受東北季風影響，迎風面北部、東半部、恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨機率高，雨勢較為持續，外出請多加注意。另外，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29，預估今日內將發展為今年第25號颱風「鳳凰」，巔峰強度可達強烈颱風，氣象粉專分析颱風3大未來走向，其中1路線「對台灣影響最劇烈，全台都有感。」民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新預測！氣象署：下週三開始影響「全台有雨」
[Newtalk新聞] 目前位在關島附近的熱帶性低氣壓TD29將在今(5)天增強為今年第26號鳳凰颱風。中央氣象署公布最新路徑指出，鳳凰颱風將在本週末北轉，往台灣方向移動，預計下週三開始影響各地天氣，屆時，受颱風外圍環流影響，全台有雨。 今日上午熱帶性低氣壓TD29位於北緯8.0度，東經143.4度，即關島附近海域，正以每小時19公里速度，向北北西前進。其中心氣壓為1002百帕，近中心最大風速為每秒15公尺，瞬間最大陣風可達每秒23公尺。 氣象署預報員黃恩鴻說明，氣象署最新模擬路徑和之前相比更加集中，預估熱帶性低氣壓TD29將在今天增強為輕度颱風，並在本週末移動至菲律賓北側海面後北轉，影響台灣機率增加。氣象署預估，鳳凰颱風將自下週三開始影響台灣，其外圍環流將使北部、東半部地區和恆春半島出現短暫雨，中南部地區則有局部短暫雨發生機率。 至於鳳凰颱風是否和東北季風產生共伴效應，致使北部及東北部地區降下致災性豪雨，黃恩鴻表示，就目前鳳凰颱風模擬移動路徑來看，兩者之間有機會在台灣北方海面產生共伴效應，需特別留意鳳凰颱風發展情形，預先準備防災措施。查看原文更多Newtalk新聞報導奴才們集合囉！台新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰颱風最快「下週一發海警」！北轉逼近台灣 氣象署：3地區下到發紫
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，屆時颱風有北轉趨勢，預估下週二、三最影響台灣，北部、東半部及南部要留意大雨及豪雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台
今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！路徑恐北轉逼近台灣 氣象專家驚呼「又強又大的怪物」
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（6日）凌晨2點生成，目前在鵝鑾鼻西南方1190公里處，以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，預估下週一、週二穿越呂宋島後北轉、朝台灣方向靠近，由於強度可能達強颱或中中廣新聞網 ・ 9 小時前
颱風鳳凰將生成 估11、12日北轉影響台灣 北東南部防豪雨
中央氣象署表示，明天起東北季風減弱，各地天氣多雲到晴，但東北部、東部及大台北地區仍有局部短暫雨；北部高溫逐漸回升，南部則維持30、31度左右。位於關島一帶的熱帶性低氣壓，預計將在今晚至明晨增強為颱風鳳凰，往西、朝菲律賓方向移動，過程中還會增強長胖，可能以中颱之姿登陸菲律賓，11日、12日將北轉，是影響台灣最明顯的2天，北部、東半部及南部防豪雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
「鳳凰」颱風生成 這2日影響台灣最劇烈恐達中颱
氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，日本氣象廳預估「鳳凰」目前正以時速28公里朝西轉西北西方向移動，逐步接近菲律賓呂宋島。預估將於下週二至週三（11日至12日）間通過呂宋島，並可能於靠近前達到中度颱風上限的強度。中央氣象署進一步預測，7日凌晨2時時，「鳳...CTWANT ・ 9 小時前
颱風鳳凰生成「最新動態曝」！今水氣減少 北台灣高溫回升
氣象署表示，位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展成第26號颱風「鳳凰」，移動過程將持續增強長胖，預估下周二、下周三對台灣影響最明顯；今天（6日）東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，北部及宜蘭高溫回升，中南部及花東感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，早出晚歸還是要加件衣物，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周日（7日到9日）白天各地大多為多雲到晴，迎風面降雨範圍縮小。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 7 小時前
鳳凰+東北季風夾擊下週一炸雨！估「發布颱風警報」可能時間曝
關島南方海面的熱帶性低氣壓在今（6）日凌晨增強為今年第26號颱風「鳳凰」，本週路徑都以西行為主，對臺灣尚無影響，下週一通過菲律賓呂宋島後有逐漸北轉趨勢，目前的預報資料對於轉向的時間、位置、角度都還有很大的分歧，但不排除可能會相當接近臺灣帶來風雨，各地都有受影響機會。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
鳳凰颱風AI最新路徑預報出爐！歐洲模式預報「這3天」雨量超驚人
[Newtalk新聞] 「鳳凰」颱風今（6日）凌晨2時生成，最新AI預報路徑出爐，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提到，根據歐洲系集模式和各AI模式預報資料來看，鳳凰颱風下周一通過菲律賓呂宋島後將轉向台灣南部，北部和東部雨勢將相當明顯；此外，由國家災害防救科技中心(NCDR)整理出的歐洲模式降雨預報資料來看，雨勢相當驚人。 賈新興在臉書及YouTube頻道引述歐洲系集模式、各AI模式預報資料，他表示，由預報來看，鳳凰颱風下週一通過影響菲律賓呂宋島，先轉北北西方後在轉北到東北方向，往台灣西南部靠近，若按照預測路徑，對台灣影響很大，但仍有一定的變化程度。 賈新興根據歐洲模式預測下週二至下週六低空氣流和降雨分布研判，受到東北季風影響，宜蘭、花蓮、台東是迎風面，所以雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，但他也強調，超過5天的預報變動度仍較大，需留意最新的預報資訊。 根據最新出爐的Google DeepMind AI-FNV3 系集預報顯示，鳳凰颱風穿越呂宋島後將北轉，接著再轉向東北往台灣方向直撲，而根據NCDR彙整出歐洲模式降雨資料來看，11日至13日雨量也相當驚人，查看原文更多New新頭殼 ・ 2 小時前
鳳凰恐成57年來「11月首登陸」颱風 下週二.三風雨強
台北市 / 綜合報導 鳳凰颱風在今(6)日凌晨生成，雖然現在距離台灣還有2千多公里，不過目前氣象署認為，鳳凰在通過呂宋島、向北轉之後，不排除有侵襲台灣的可能性，一旦 它 直撲而來，有可能挑戰57年來第一個在11月登陸的颱風！當然現在路徑上還有一定變數，不過現在氣象專家都認為，無論北轉角度如何全台都可說是風雨有感，下週二三就會是影響最劇烈的時候。今日一早小朋友手拉手來到高雄科學工藝館外，卻怎麼也找不到滿心期待的超巨型多啦A夢，原來是因應颱風來襲只好預防性撤除暫時休息，幼兒園老師說：「爸爸媽媽都有告訴他們說，因為颱風的關係，所以他們今天早上來的時候就有分享，就有發現說，欸，不見了，一點點可惜，因為我才剛回國沒看到，我今天有在找，但如果是颱風天的話，我覺得這樣比較安全。」事實上多啦A夢的好朋友大雄靜香在昨(5)日晚間已經先早早收工，12公尺高的哆啦A夢氣偶也得先消風，畢竟鳳凰颱風剛剛生成，有機會挑戰50多年來第一個11月登陸的颱風，上一個是1967年的強颱吉達。而這回鳳凰所經區域海溫高，溫暖環境有利於長胖，預計在週日前後可能會增強為巔峰狀態，不只近中心風速每秒48公尺，暴風半徑更上看到300公里。天氣風險公司分析師吳聖宇說：「過了菲律賓之後，一定會減弱，所以它到台灣的時候不會是強颱，但颱風它本身範圍還滿大的，所以說就算它的威力已經減弱了，影響的程度應該還是會不小。」鳳凰颱風到底怎麼走，目前各國看法越來越一致。包括美國日本台灣的氣象署都認為鳳凰會先登陸呂宋島，接著再往北轉，關鍵就在於轉折的角度大小，決定颱風是否直接侵襲台灣，但無論如何風雨勢必躲不掉，下週二三兩天影響最為劇烈。中央氣象署預報員朱美霖說：「到時候我們在北部東半部這邊的降雨，會比較持續而且明顯，不排除會有一些局部大雨或是豪雨發生，而中南部這一帶，也會隨著颱風逐漸接近，帶來一些水氣。」儘管路徑仍有不確定性，但氣象署也表示，目前不排除發警報，再加上東北季風影響，得留意共伴效應發生，各地都不能掉以輕心。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
鳳凰颱風估今生成！3可能路徑曝 專家：恐達強颱等級
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文道，熱帶性低氣壓「TD29」，由於所處及未來可能到達海域的環境條件，相當支持其繼續發展下去，評估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」，而「準鳳凰」將循環境駛流場的導引，繼續向西北方向前進，目前評估「準鳳凰...CTWANT ・ 1 天前
颱風鳳凰生成倒數中！ 專家曝最壞劇本：恐南部登陸東部出海
受東北季風影響，全台天氣轉涼，北部與東部地區今天（5日）仍有局部短暫雨。至於颱風動態，中颱海鷗肆虐菲律賓，在關島附近的熱帶低壓TD29，預估最快今（5）日將發展為今年第26號颱風「鳳凰」，可能在未來幾天對台灣構成潛在威脅。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前