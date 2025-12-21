太陽、金星接力進摩羯座！ 射手談薪有利、金牛適合長期規劃

星座專家筱安老師近日分享了12星座本週運勢，她指出，12月21日太陽正式進入摩羯座，將對人們的現實觀念、責任感、長期規劃及關係的穩定性產生深遠影響，適合在本週為未來做長期規劃。而在12月25日聖誕節當天，金星也將進入摩羯座，強化了關於價值感與人際關係的重視，能夠帶來貴人與好消息。

筱安老師分析，摩羯座的太陽將照亮牡羊座的事業領域，工作上的責任感明顯加重，同時也更容易被上司看見與要求。雖然壓力提升，但穩住節奏就能累積實力，與上司的互動改善，適合爭取資源與談合作。感情方面則是實際面勝過激情。

金牛座本週適合進行長期規劃，學習、旅行或人生方向都變得更務實，太陽進入摩羯座讓金牛座更清楚什麼值得投入。二十五日後金星帶來貴人與好消息，感情上容易被成熟可靠的對象吸引，遠距或理念型關係有進展機會。

雙子座本週情緒與金錢議題將浮上檯面，可能需要面對分配、責任或承諾等問題，太陽進摩羯提醒別再模糊帶過。二十五日後金星進入深層關係宮位，適合談清楚界線與需求，感情與合作關係都走向務實穩定。

巨蟹座本週太陽進入對宮領域，人際與伴侶關係成為焦點，需要更多溝通與現實考量。二十五日後金星也進入對宮，關係氣氛轉為柔和，有利修補、承諾或重新定位彼此角色，單身者容易遇到成熟型對象，關係不再只是情緒連結。

獅子座的生活重心將回到日常與健康，太陽進摩羯讓獅子座開始檢視工作效率與身體狀態。二十五日後金星進入工作宮位，職場人際改善，也適合調整作息、培養長期好習慣，感情偏向低調務實，重陪伴勝過浪漫。

處女座本週太陽進入戀愛與創作領域，讓處女座更認真看待喜歡的事與關係。二十五日後金星加持，魅力與好感度上升，適合表達心意、經營穩定互動，這是一段「慢慢來但走得久」的能量週，務實反而更迷人。

天秤座的焦點將回到家庭、內在安全感與長期基礎，太陽進摩羯讓天秤座開始思考安定與責任。二十五日後金星進入同一宮位，家人互動改善，也適合整理空間、修復情緒，感情需要實際陪伴，說到做到比甜言蜜語重要。

天蠍座本週太陽進摩羯讓說話更謹慎、思考更務實，適合處理合約、溝通與重要決定。二十五日後金星進入溝通領域，人際氣氛變得柔和，有利談心與化解誤會，感情上適合慢慢確認，不急著下結論。

射手座本週太陽將離開命宮領域，重心轉向金錢與價值感，會開始更在意實際回報。二十五日後金星進入財務宮位，有利談薪資、報價與長期收入規劃，感情上希望關係是「有未來的」，不再只追求感覺。

摩羯座本週太陽正式進入本命領域，新一年的能量慢慢展開，會更清楚自己的方向與責任。二十五日後金星也進入摩羯，魅力與好感度提升，適合重塑形象、經營關係，感情與人際走向穩定、實際與長久。

水瓶座本週適合放慢腳步，太陽進摩羯讓水瓶座更需要休息與整理內在。二十五日後金星進入潛意識宮位，舊情緒或過往關係可能浮現，適合療癒與放下，感情不宜操之過急，先照顧好自己。

雙魚座本週太陽進入社群與願景宮位，讓雙魚座開始思考未來藍圖與人脈方向。二十五日後金星帶來朋友支持與團隊好運，適合合作與經營社交，感情可能從朋友中慢慢發展，重信任與長期感。

