太離奇！納坦雅胡貪污案法官遭遇致命車禍當場死亡

以色列司法界近日因一場致命車禍陷入震驚與哀悼。1月5日，負責審理以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）潛艦貪污案的資深法官、貝爾謝巴地方法院院長薩吉（Benny Sagi），在以色列南部6號公路騎乘機車時遭遇嚴重車禍，不幸身亡。以色列警方表示，肇事車輛原本行駛於非鋪裝道路，卻突然駛入主幹道並撞上薩吉的機車，導致他當場重傷不治。

以色列總理納坦雅胡。（圖/美聯社）

據英國《每日郵報》與伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）報導，急救單位「紅大衛盾會」（Magen David Adom）到場時，薩吉已無生命跡象，形容這起事故「令人震驚」。警方已啟動全面調查，釐清事故是否涉及人為疏失、機械故障或其他因素，並強調目前尚未排除任何可能性。

廣告 廣告

事故發生地點位於阿什杜德東側，靠近克法爾梅納赫姆（Kfar Menachem）集體農場一帶。為進行現場勘驗，警方一度封閉相關路段，交通事故調查人員正在進行鑑識與分析工作。

薩吉的猝逝在以色列司法與政壇引發廣泛哀悼。以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）形容這起悲劇令人痛心，並讚揚薩吉是一位才華出眾且以正直著稱的法官。最高法院院長阿米特（Isaac Amit）則稱薩吉為一位心胸寬廣、深受同僚敬重的人物。司法部長萊文（Yariv Levin）亦發表聲明，表示薩吉是廣受尊敬的法官，其專業與貢獻無法取代。

薩吉生前致力於推動司法公正，他的離世不僅讓家人陷入悲痛，也讓以色列司法體系失去一位重要的領導者。他留下妻子、一名女兒及兩名兒子。此案的調查仍在進行中，更多細節尚待公布。

延伸閱讀

F-16飛官墜海失聯！軍方公布：動員18架次航空器、13艘艦艇、戰術輪車44輛

F-16失事未收到求救訊號 前飛官于皓瑋：恐裝備落入深海

辛柏毅失聯！他憶10年前F-16在美墜機 喊殉職飛官把學弟踹回來