太離譜了！女奧客搭機堅持「饋咖」 無恥高舉無影腳放前座影響別人

卡達航空（Qatar Airways）近日一架從杜哈飛往莫斯科的班機，機上有一名誇張的女奧客，堅持「饋咖」，把雙腳高舉並放在前座靠背，影響另一名旅客。而且這名女奧客屢勸不聽，「饋咖」許久都不願意放下雙腿。

據英國《每日郵報》報導，機上乘客的影片可見，一名穿著綠色運動外套上衣、蘋果綠運動鞋的女子，堅持高舉雙腿，並把腿放在前方座位椅背上，造成前方座位乘客的困擾。現場有多位乘客勸她把腳放下來，但女子完全不為所動，甚至不發一語。

前方的受害女乘客也無可奈何，只能和旁邊的其他乘客諷刺地抱怨：「這就是『自由』！」然後其他乘客說：「這只有在俄羅斯才會看到。」還有乘客諷刺地說：「她把經濟艙當成商務艙在坐。」有男乘客說，已經不斷勸這位女乘客把腳放下來，但她完全沒在理會。另外也有人推測，可能是這名女乘客不滿被拒絕升等，所以故意做出這樣的動作來「報復」。

不過報導指出，後來有女空服員前來和這位女奧客談判，最後女奧客終於把腳放下來。目前卡達航空對此事暫未有評論，但影片已引發其他網友討論，大家紛紛直呼：「爛人怪人到處都有！」、「這樣坐有比較舒服嗎？」、「之前有遇過赤腳饋咖的，逼人家聞味道。」



