太離譜了！ 捷藍航空險撞美軍加油機 機長控飛行員關應答機

美國捷藍航空一架班機，上週在委內瑞拉空域，差點撞上美軍加油機！捷藍航空機長指控，軍機飛行員沒有開啟應答器，基本上等於「隱形」。現在機長與塔台對話也曝光，機長當時急得破口大罵美軍太離譜，還說不顧民航機乘客死活的行為，讓人憤怒。

美國航空安全再次引發關注，連續發生多起驚險事件。捷藍航空一架班機上週在委內瑞拉空域差點與美軍加油機相撞，機長指控軍機未開啟應答器形同「隱形」，並在與塔台對話中憤怒表示此行為置乘客安全於不顧。同時，聯合航空803航班也在起飛後引擎失去動力被迫折返，降落時引擎外蓋脫落起火，所幸290名乘客平安無事。這些事件正值美國聯邦航空管理局警告委內瑞拉周邊軍事活動日益頻繁之際。

天空中的危險近距離接觸讓人膽戰心驚。捷藍航空一架從委內瑞拉海岸附近古拉索起飛、原定飛往紐約甘迺迪機場的班機，於12日差點與美軍空中加油機相撞。捷藍航空飛行員向空管報告表示，有一架飛機從他們正前方不到5英里、甚至可能只有2到3英里的地方飛過，迫使他們不得不停止爬升。飛行員進一步解釋，這架加油機沒有進行塗裝，應答器也沒有開啟，使其他飛行員難以掌握它的位置，他形容這種情況「太離譜了」。

另一起驚險事件發生在聯合航空803航班。這架波音777型客機原定飛往東京，但在起飛後不久便通報引擎失去動力，需要折返降落在距離華府約40公里的杜勒斯機場。乘客Bobby Kwan表示，駕駛告知乘客不用擔心，表示即使只靠右引擎也能飛行。然而降落過程同樣驚險，地面人員拍下飛機在天空劃出兩道黑煙的畫面，還可以看到工作人員努力為過熱的起落架降溫，但最終仍在著陸時爆胎。所幸機上290人全部平安。

值得注意的是，美國聯邦航空管理局上個月才向美國飛機發出警告，表示委內瑞拉境內或周邊的軍事活動將日益頻繁，要求在該區域飛行時需「謹慎行事」。對於捷藍航空與美軍加油機險些相撞的事件，美軍南方司令部目前僅表示正在審查中，尚未提供更多細節說明。這些接連發生的空中驚險事件，再次引發了人們對航空安全的關注。

