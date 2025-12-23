太離譜了！黃國昌干預司法權行徑連社福立委都看不下去：乾脆改成立院獨權制

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林月琴今(12/23)表示，民眾黨主席、立委黃國昌竟要求立院做出決議，推翻憲法法庭判決，現在是所有判決都要送立院決議嗎？這根本違反權力分立，破壞憲政體制，立法權干預司法權，那乾脆改成立院獨權制，也不需要司法院、監察院了，有憲法大師黃國昌跟國民黨立委翁曉玲在，還需要其他四院嗎？

民進黨立委林月琴，資料照，林月琴辦公室提供

尤伯祥等5名現任大法官上周召開憲法法庭，宣告去年立院通過的《憲訴法》違憲，引發在野黨不滿，藍營提案修《公投法》，主張未來憲法法庭判決可交由公投複決，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱直言，即便是直接民權最發達的瑞士，也不曾發生憲法法庭判決遭公投推翻。

林月琴稍早在臉書發文指出，黃國昌今天竟在立院程序委員會提案，要求立院做成決議，推翻憲法法庭的判決，這才是真正違反權力分立、破壞憲政體制、立法權獨大、干預司法權的惡例。

林月琴表示，黃國昌口口聲聲說司法獨立、司法獨立，結果一下要修《司法院組織法》，讓立法院有權否決司法院會議決議事項，現在又要直接提案推翻憲法法庭的判決、然後國民黨配合要修《公投法》、讓人民可以推翻憲法法庭，到底是在哪學的《憲法》？

林月琴不客氣地說，黃國昌要不要乾脆把台灣改成「立法院獨權制」？所有的判決都要送立法院決議？也不用有其他司法院、監察院了，反正有翁曉玲跟憲法大師黃國昌在，還需要其他四院嗎？

