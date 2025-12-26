太離譜！休旅車錯過高架匝道竟「內線橫切」驟停 網怒：要死不要牽拖別人

一部白色休旅車在國道疑似錯過高架匝道，竟在中線車道停下來，離譜行經引發網友批評。（翻攝「爆料公社」臉書）

國道一號北上楊梅交流道，日前有一名休旅車疑似錯過高架匝道，竟由內線車道急切至中線車道驟停，由於當天下雨視線不佳，後方駕駛差一點撞上，緊急煞車按喇叭示警，情況相當驚險。後方駕駛行車紀錄器畫面今（26日）在社群平台流傳，網友熱議直呼「請檢舉他，直接吊照」、「這種駕照可以收回了」、「要死不要牽拖別人」。

臉書粉轉「爆料公社」今日分享wenzhang1998帳號的行車紀錄器影像，畫面顯示地點在國道一號桃園楊梅交流道，當時下雨視線不佳，只見前方一輛休旅車疑似錯過高架匝道，突然減速由內線切至中線車道，隨後直接停下，甚至企圖跨越槽化線切往高架路段。後方駕駛差一點撞上，除了緊急煞車，也不斷按喇叭示警，該輛休旅車才不情願慢慢起步加速。

廣告 廣告

影片曝光之後，網友紛紛留言表示，「這個可以直接檢舉，而且罰的還不少唷」、「三寶還想直接往右切，覺得後車都會讓嗎？」、「快吊銷駕照，不適合再開車」、「車子是故障卡死了嗎？停在高速公路上超危險」、「請檢舉他，直接吊照」。也有網友表示，「來不及下交流道，就從下一個下就好…要死不要牽拖別人」。

依據「道路交通管理處罰條例」第43條規定，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停者，可處新台幣6000元至3萬6000元罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月，另須接受道路交通安全講習。

更多鏡週刊報導

空姐墊底！日男理想人妻職業排行大公開 護士奪冠原因曝

西門町豆漿店2個月飄惡臭！疑倒閉食材腐爛釀禍 環保局今派員消毒

監視器全錄下！好心邀拾荒婦回收倉庫雜物 「招財金雞」竟遭順手偷走