太離譜！南投男「沿路偷5車」一路換乘⋯越換越高級 貪心遭判5罪

南投一名張姓男子行徑離譜，在南投市區沿路偷車當代步工具，且還貪心「換乘」，凡是發現更高級的車輛就換車，從腳踏車一路更換成機車、重型機車，最後甚至直接將未熄火的汽車開回家，還將車內一台iPhone手機偷走拿去手機行解鎖，經南投地院法官依竊盜罪判處5個徒刑，各判3到5個月徒刑，應執行1年。

據了解，張男曾因詐欺案遭判刑2年2月，於2023年完成刑期出獄，去（2025）年11月時，張男在南投市區某咖啡店外發現一輛價值8500元的捷安特腳踏車，將其偷騎走後又在路邊發現一輛機車未拔鑰匙，便立即將腳踏車丟棄改換騎機車前往南投醫院看病。

張男將偷來的機車停放在車棚，就醫後發現有輛價值1.5萬元的電動自行車停放在旁，且車主還忘記將鑰匙拔走，張男趁機偷騎走，離開後又在路邊發現一輛重型機車，該車鑰匙則放在車籃內，他改偷機車騎走，並將放置在車內的鑰匙、電動門遙控器一併偷走。

事後由於張男想返回埔里住處，於是再度在路上物色更方便的交通工具，不久後就在路邊發現有輛汽車未熄火，便大剌剌地坐進車裡，把車子開回埔里。抵達埔里後張男先去朋友家聊天、偷走車內500元，還將車內的iPhone偷拿走，還前往手機行請店家幫忙解鎖。

不久後，沿路遭竊的車主陸續報案，經南投警方追查，找回4輛被張男丟棄在路邊的車子及物品，最終經擴大調閱監視器，才在埔里找到被偷的汽車並將張男逮捕。張男遭逮時坦承犯行，並向警方供稱，因為要找較方便的代步工具，才會多次換車。全案經檢警調查聲請羈押，當時南投地院裁定羈押，但由於張男罹患紫斑症，遭羈押入看守所前還先去住院6天。近日南投地院法官開庭審理，依5個竊盜罪判處張男有期徒刑，合計19個月，應執行1年。

