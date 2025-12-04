太離譜！年輕夫婦在家中吸食「安非他命」 讓3兒「間接吸毒」被起訴

即時中心／徐子為報導



基隆廖姓男子和何姓妻子育有5歲、2歲和未滿周歲等3名兒子，但這對父母竟成為最壞示範，在3個孩子面前吸食安非他命。此事於今年1月時，因小兒子持續嘔吐，送醫急救時，兩人毒害兒子的行為才曝光。檢方今依涉嫌傷害、妨害幼童發育起訴2人。3名嬰孩已由基隆市府安置。





檢方調查指出，他們一家五口住在基隆市中山區，兩人曾於1月間不明時間點，在住處劇烈搖晃未滿周歲的最小兒子，於今年1月25日下午發現小兒子持續嘔吐，決定送醫急救。醫護人員發現男嬰右眼瞼有撕裂傷、左側大腦鐮下出血、慢性雙側硬腦膜下積液、右臉及右頸局部性癲癇、雙側視網膜出血，研判是受虐性腦傷，通報市府社會處和警方處理。



檢方調查指出，廖男和何女漠視3名年幼孩童身心健康，將安非他命置入玻璃球內，燒烤加熱後吸食煙霧，導致3個兒子都吸食到安非他命煙霧。檢方痛批這對父母，幼童在較封閉空間中與吸食安非他命者共處一室，吸入二手煙霧，可能妨害身心健全或自然發育。



檢方認定廖男和何女涉犯成年人故意對兒童犯傷害罪、妨害幼童發育罪嫌，依法起訴。





