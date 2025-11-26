太離譜！旅客錯過最後登機廣播 竟闖停機坪試圖攔下滑行中班機

德國科隆波恩機場發生一起離譜追機事件，兩名男性旅客因錯過登機時間，竟破壞緊急出口闖入停機坪，並奔向正在滑行的飛機，試圖讓飛機停下。翻攝 Breaking Aviation News & Videos X



德國科隆波恩機場（Cologne/Bonn Airport）本月21日發生一起離譜追機事件，停機坪上兩名旅客瘋狂朝威茲航空（Wizz Air）的飛機衝去，邊追趕正在滑行、準備起飛的客機，邊揮手示意客機停下。兩人最終遭到機場人員制止並移交警方，後續將依非法侵入及違反航空安全規定接受調查。

據《獨立報》報導，涉事的28歲和47歲男子原本預定搭乘匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）W43262 航班，準備前往羅馬尼亞布加勒斯特，不過20日晚間9時33分左右，兩人眼見登機門已關閉，同時客機正緩緩滑向跑道準備起飛，竟敲破警報器、強行開啟緊急出口，隨後就在停機坪上全速奔跑，一邊朝客機揮手，試圖引起機師注意並讓飛機停下。

廣告 廣告

機場地勤人員見狀隨即上前攔阻，並制止了他們這場瘋狂舉動。警方事後向《圖片報》表示，兩名旅客錯過最後登機廣播，因此砸破緊急開關的玻璃，並打開通往停機坪的安全門，兩人目前已被依非法入侵罪名起訴，同時也正接受調查是否涉及《航空安全法》。警方指出，該輛飛機當時已離開停機位置並開始滑行，兩人當時行為已構成明確安全風險，所幸並無造成更大損害。

機場發言人則證實，兩名男子的確經由緊急出口闖入停機坪，該起行為被視作嚴重違規，並立即交由聯邦警察處理，機場方面也針對本次事件提出訴訟，強調相關區域的安全從未失守，所有班機運作也均維持正常。

航空公司後續回報，該架W43262航班雖因事件延誤約12分鐘，不過仍在當晚順利起飛並抵達目的地，相關部門後續也將檢視緊急出口的警示與監控機制，以避免類似事件再度發生。

更多太報報導

日本國會交鋒 拒撤「台灣有事」發言 高市:被問具體案例 誠實回答

北捷開踹代價來了！Fumi阿姨揭最新裁定 內幕曝光「1原因要申訴」

黃子佼很有事！昨天性影像案被判刑 今涉「撞女騎士肇逃」遭起訴