太離譜！重組家庭吵架「互摔小孩」 網怒喊：根本虐童現場

（記者張芸瑄／綜合報導）一段疑似重組家庭間的家暴影片近日在網路瘋傳，畫面中男女爭執時情緒失控，竟互摔對方的幼童，令人怵目驚心。影片曝光後引發網友痛批「根本把小孩當出氣筒」，台中市社會局證實，該事件發生於2023年，當時確為社會局受理的家暴案件，目前已依法裁處並持續追蹤。

從監視器畫面可見，女子帶著女兒返家後情緒激動，將男方女兒的書包用力摔出，男方也怒氣爆發，反手將女方孩子的書包重摔在地。爭執升級後，雙方竟各自抱起對方孩子作勢摔擲，甚至一度短暫對峙，女童哭喊「不要！」的聲音撕心裂肺。據了解，當時兩名孩子年僅1歲多與3、4歲。

示意圖／一段疑似重組家庭男女爭執時情緒失控，竟互摔對方的幼童。（擷取自 免費圖庫freepik）

影片上傳至Threads後短時間內瘋傳，儘管女方隨後刪除貼文，仍引發社會譁然。許多網友憤怒留言痛斥：「這不是吵架，是虐童現場」、「小孩根本成了大人情緒的犧牲品」，呼籲主管機關介入追查孩童近況。

台中市社會局回應，警方確認影片中的女童確為局內服務個案，女子為生母、男子則為當時的繼父。經調查，男子行為違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條（身心虐待）與第56條（未提供適當照顧），已依法裁處，並要求其接受強制親職教育。

社會局進一步說明，兩人目前已離婚，繼父已不再接觸女童，社工持續追蹤確認女童目前生活穩定，無再受不當對待情形。市府也強調，將持續提供輔導與關懷，確保孩童身心安全，並呼籲民眾若發現疑似家暴或虐童事件，應立即撥打113通報。

