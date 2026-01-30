太離譜！Ray實況同框「卡達首富兒子」 小女孩要買藍寶堅尼送他

娛樂中心／綜合報導

「最強高中生」台灣實況主Ray，自從遇到美國頂流實況主 Kai Cenat之後，如同人生開掛般屢創奇蹟，去年更榮獲國際實況平台頒發的「最佳實境直播主」獎項，成為史上首位獲此殊榮的台灣人。Ray近日受邀參加卡達慈善足球賽，一下飛機就遇到卡達首富之子，接著一名小女孩吵著要買藍寶堅尼送Ray，讓他當場嚇壞。

Ray 遇到卡達首富之子，認為他太有錢、吃太多了，勸對方為了健康趕快減肥。（圖／翻攝自Ray Twitch直播）

Ray 遇到卡達首富之子，先摸對方的肚子，並告訴對方：「你知道你該做什麼嗎？開始減肥」，首富之子驚訝回應：「 我已經在減肥了！」不過Ray仍表示：「你知道為什麼嗎？因為你吃太多了、你太有錢了。」首富之子則喊冤表示：「 我才沒吃很多！」Ray當場直呼：「 你太胖了！」首富之子回應：「嘿！你這是在人身攻擊！」 Ray則說：「 哪有？我是在告訴你，這樣比較健康」， Ray最後建議對方：「我們得去打籃球，你踢足球嗎？對，你得踢多一點。」

Ray在卡達街頭看到許多超跑，一名女孩竟表示自己爸爸超有錢，可以買一台藍寶堅尼送他。（圖／翻攝自Ray Twitch直播）

Ray 接著在卡達街頭看到許多超跑，隨口表示：「這些車很讚欸」，沒想到其中一名女孩向Ray 表示：「我可以買給你啊，我爸爸超有錢，可以隨意亂花使用」，讓 Ray當場傻眼。Ray 接著與一群當地小孩走進超跑店內，該小女孩指著一輛藍寶堅尼，並詢問：「店員，這要多少錢？」Ray傻眼表示：「妳真的要付錢嗎？」儘管最終沒有買車，不過從店員的反應來看，小女孩財力似乎相當雄厚。



