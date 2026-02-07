太難搶了！鄧紫棋大巨蛋12萬張門票 30秒被搶光全網哀號

〔記者陽昕翰／台北報導〕「香港小天后」鄧紫棋首度唱進台北大巨蛋，4月10、11、12日連3天舉辦「G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0」，門票今天上午11點在拓元售票系統、Trip.com與Klook同步開賣，粗估12萬張門票火速秒殺。

鄧紫棋相隔7年，終於帶著升級為2.0版本的世界巡演來台灣開唱，同時也成為大巨蛋啟用以來首位舉行個唱的香港歌手。鄧紫棋憑藉這套巡演，登上全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2；演出場次至今已達149場，將持續累積，寫下亞洲歌手巡演的里程碑。

廣告 廣告

鄧紫棋大巨蛋門票今天透過3大平台全面開賣，30秒3場全部完售，許多網友看不到票都很崩潰，無奈回應：「準時點進去，轉圈就沒了」、「謝了鄧紫棋，你直接拓元當機15秒，完全沒票可搶」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

陳文茜4期癌現況急轉！裝導管染菌血「手術失敗」 醫崩潰連嘆：太難了…

《世紀血案》未映先翻車？李千娜一句話掀全網怒火

《豆腐媽媽》替身演員墜地！家屬收病危通知 怒控民視拍戲沒保險

民視《豆腐媽媽》替身「高樓墜地」驚悚畫面曝光！工會3聲明砲轟

