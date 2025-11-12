「太難預約」 僅2成大學生使用免費諮商

衛福部推動心理健康支持方案，但僅二成學生使用。本報資料照片

衛福部推動心理健康支持方案，不過諮商心理師公會全聯會昨公布「大專學生壓力調查」，發現九成七的學生支持，但僅二成學生使用。台師大學生會長黃莨騰說，不是不用，而是用不到，主要是免費諮商專案難預約，再加上使用後易被貼標籤、被汙名化，使得好方案看得到、用不到。

諮商心理師公會連續第三年發布「大專學生壓力調查」，去年二成三的大專生有明顯憂鬱情緒傾向，主要壓力為學業占六成八、未來規畫的不確定性占五成四。今年調查著重了解學生對社會情緒學習自我覺察、自我管理、社交覺察、人際關係、負責任的決策變項，並評估大學生心理韌性狀態「怎麼看待壓力」。

台北教育大學心理與諮商學系主任陳柏霖表示，調查顯示，約四成的學生具高社會情緒能力，但傾向低估自我，而衛福部推出免費三次心理諮商方案，有九成七學生支持，但實際使用率僅約二成，多數學生仍以校內心理諮商系統為主要支持來源。

陳柏霖分析，支持度高、使用率低可能原因，有「可達性」問題，如地理位置、費用、時間等障礙，還有具體服務內容、獲取途徑缺乏認識的認知差距上，且心理汙名仍存在心理顧慮，或自認心理狀況良好而未尋求，或已使用學校資源或有其他調適的方式。

黃莨騰說，從高中到大學的「轉銜期」，要重新建立時間管理、人際關係與學習模式，若缺乏引導，容易感到迷惘與壓力，因此非常需要心理資源的介入。然而學生請了心理假後，不僅擔心被貼標籤，還可能「預約不到」，是心理健康支持方案使用率低的原因。

衛福部心理健康司長陳柏熹表示，心理諮商方案目前合作機構六一七家，資源應該足夠，至於預約困難，可能是集中預約特定機構或診所，因而搶不到名額。統計至上個月底，全國使用率約八成七，明年心理健康支持方案服務將續辦。

