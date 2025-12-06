太難！ 台北老公寓增設電梯 僅1.5%獲補助

台北市政府補助老舊公寓設電梯，11年來僅149件完成申請。(圖/TVBS)

為改善「老人住老屋」的狀況，台北市政府從2015年前，開始補助老舊公寓大廈增設電梯，最高補助300萬元；但是11年來，申請案件卻只有149件，只佔潛在需求的百分之1.5。議員也建議，可以參考新北市作法，讓申請住戶免繳代金，對此，台北市長蔣萬安允諾，請都發局研議。

台北市政府補助老舊公寓設電梯，11年來僅149件完成申請。(圖/TVBS)

對於住在公寓的銀髮族來說，每天拎著大包小包買完菜後爬樓梯是一大挑戰。為解決這個問題，台北市政府於11年前開始推動老舊公寓增設電梯的補助計畫。不過，根據統計資料顯示，從2015年至今，申請並取得雜照的案件有191件，實際獲得補助的僅149件。相較於台北市20年以上建物高達10萬8000多棟，潛在需求約1萬戶，獲得補助的比例僅1.5%，成效相當有限。

廣告 廣告

在市議會質詢中，市議員汪志冰指出，市政府為解決都更緩慢的問題而推出這項政策，但平均申請到完工也需要三年時間。以大安區和平群賢華廈為例，這棟40年的老公寓是補助增設電梯的第一例，住戶於2015年申請補助，直到2017年才取得使照。整個工程花費不到400萬元，其中190萬元由市政府補助。

群賢里里長翁鴻源表示，當年住戶們三十多歲時搬進這棟公寓，不知不覺現在都已七八十歲了，增設電梯是五樓公寓住戶的共同共識。然而，並非每個住戶都同意增設電梯，特別是用不到電梯的一樓住戶，此時就得仰賴鄰里間的情誼。一位一樓住戶分享，雖然公公婆婆不願意增設電梯，但考量到大家在這裡做鄰居已久，最終還是同意了這項計畫。

為改善增設電梯的比例，台北市政府在2023年已增加補助額度，上限從250萬元提高至300萬元。2024年更下修條件，所有權人同意比例從100%降低至50%。但以現在行情推算，老舊公寓增設一部電梯的總工程費用約600萬至700萬元。若以5層樓每兩戶的公寓為例，一部電梯700萬元計算，最高補助300萬元，住戶需負擔400萬元。若一樓不付錢，2樓以上8個住戶分攤，平均每戶也要負擔50萬元。

針對汪志冰議員提出的建議，參考新北市對15年以上5層樓以下老舊公寓不需繳代金的作法，蔣萬安表示將請都發局研議，希望能讓更多銀髮族享受到電梯帶來的便利，同時也為都更政策調整準心。

更多 TVBS 報導

總預算卡關立法院 TPASS、每胎10萬生育補助恐受影響

國防自主經費占比下滑 顧立雄：拚技轉、共同研產

卓揆批小紅書傷言論自由 蔣萬安：反中反到變共產黨

蕭美琴赴宜蘭交管釀2起警車禍！藍批助選濫用維安 綠駁：絕非輔選

