太震撼！名間茶農下跪南投縣政府官員與環評委員 自救會揪出蔡勇斌與縣府關係

南投縣政府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐，1月31日在南投市舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」，反對興建的民眾與茶農下跪要求停止會議，畫面震撼眾人。到場力挺民眾的名間鄉長陳翰立也點名會議主席、暨大教授蔡勇斌從頭到尾態度囂張還批評人民，蔡勇斌的背景也被自救會揪出。

南投縣內沒有自建焚化爐，垃圾長期外運到其他縣市焚化，目前仍堆置約26萬噸垃圾尚未處理，南投縣政府初步選定在名間鄉新民村興建焚化廠；然而，名間鄉是台灣知名茶鄉，台灣引以為傲的手搖飲有諸多茶源都來自名間鄉，設置焚化爐的消息讓許多茶農相當焦慮，擔憂品質極佳的名間。

值得注意的是，焚化爐選址的鄉鎮原除了不只名間鄉還包括鄉鎮，但在這些鄉鎮之中，只有名間鄉是民進黨籍的陳翰立擔任鄉長，因此也被質疑是藍營執政的南投縣刻意找綠營鄉麻煩。

名間鄉反焚化爐自救會則指出，「鄉親下跪了！許多與會民眾也落下淚，為什麼要這樣對待名間鄉的民眾？許淑華縣長、李易書局長、游顥委員，你們可不可以不要這樣對我們？能不能不要犧牲名間的茶、農業能不能不要犧牲濁水溪流域的彰化雲林？能不能不要犧牲台灣的手搖飲文化，就為了這座垃圾日處理500噸的焚化爐！」

自救會提到，範疇界定會議前在場外開抗議記者會，高喊會議無效、撤銷一階環評、重新再審、重新選址！現場多是50、60歲以上的名間鄉親，甚至有老村民拄著拐杖也要到。更諷刺的是，集結點就選在南投縣警察局旁邊，「南投縣政府你這是在提醒大家別太大聲嗎？就這麼害怕民眾的聲音？還是覺得自己選擇在名間鄉蓋焚化爐這麼丟臉的事情應該要用警察來壓制？」

自救會批，蔡勇斌擔任環評委員的蔡勇斌一開場就對著他們稱「你們是人民的壞榜樣！」陳翰立直指他全程抖腳從頭到尾態度相當囂張。

自救會呼籲，「請大家幫忙查查他在暨大接的計劃案佔了多少是南投縣政府委託，經費又有多少….是不是縣府好朋友呢？」

