太香了！他偷機車上掛的150元炸物 最後慘賠2萬元

彰化員林市日前發生一起竊盜案件，詹姓男子因無法抵擋美食誘惑，將他人機車上的炸物偷走，最終為這包150元的鹹酥雞付出慘痛代價。

根據警方調查，案發當天詹男散步經過某街道時，聞到陣陣飄來的鹹酥雞香味。他發現香味來源是一輛機車上掛著的炸物袋，在確認四周無人注意後，詹男徒手將炸物取走，隨即快步離開現場返家享用。

陳姓失主返回停車處準備騎車時，發現剛購買的150元炸物不翼而飛。他立即意識到炸物遭竊，並注意到停車處附近設有路口監視器，隨即前往派出所報案，希望警方協助找出竊賊。

警方調閱監視器畫面後，很快鎖定詹男身分並將其傳喚到案。詹男面對警方詢問時坦承不諱，表示當時確實是因為聞到香噴噴的鹹酥雞味道，一時貪念才會將炸物偷走。

案件進入司法程序後，陳姓失主在警詢時明確表達不願與詹男和解的立場，堅持要求詹男接受法律制裁。法官審理時指出，被告漠視他人財產權益，任意竊取他人財物，行為確實不當。

法院在量刑時，綜合考量詹男的素行、犯罪動機、目的、手段、竊取財物價值，以及犯後坦承犯行的態度。同時也將告訴人不願和解、要求被告接受制裁的意願納入考量。此外，法官也審酌詹男的職業、智識程度與家庭經濟狀況等因素。

最終，法院判決詹男須繳納2萬元罰金。這起案件顯示，即使竊取物品價值不高，仍須承擔相應的法律責任。詹男為了一包150元的炸物，最終付出133倍的代價，可謂得不償失。

