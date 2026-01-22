太香了！彰化男偷取機車上150元炸物 被判罰2萬

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市詹男經過某街道時，發現其中一部機車上吊掛著一袋炸物，竟動手將其偷回家享用。失主陳男牽機車時，驚見自己剛剛花150元購買的炸物「不異而飛」，心想一定是被偷走。他發現停車處有一路口監視器，為揪出「愛吃的竊賊」便往派出所報警。詹男被揪出移送法辦，失主堅持不和解，一定要詹男接受法律制裁，法官判罰金2萬。

警方調出監視器，輕鬆揪出竊賊詹男，他到案後坦承不諱說，他散步經過現場時，飄來香噴噴的「鹹酥雞味」，再目睹一部機車掛著炸物，他趁四周沒有人注意之際，徒手竊取炸物得手，旋即徒步離開現場。

法官表示，被告維漠視他人財產權益，任意竊取他人財物，行為甚屬不該，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、所竊取財物之價值、犯後坦承犯行之態度，並審酌告訴人於警詢時表明不願與被告調解，要被告接受制裁等語。再審酌被告從事之職業、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，判處2萬元罰金。

