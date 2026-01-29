太香了！Uber Eats外送員「肚子餓」偷吃餐點 棄單裝沒事下場曝光

記者林盈君／桃園報導

2023年12月間，桃園一名37歲的Uber Eats曾姓男外送員，前往中壢區某SUBWAY取餐後，途中竟然因「肚子餓」，將客人的餐點吃光光，之後還按下「棄單」，然而有其他外送員欲接單，前往餐廳後赫然發現，餐點早已被曾男取走，店家立即報警處理。案經桃園地院審理，依業務侵占罪判處3月徒刑，可易科罰金9萬元。

Uber Eats曾姓外送員偷吃餐點又棄單，遭法院判刑。（示意圖／資料照）

據了解，曾男於2023年12月12日，前往中壢某SUBWAY取餐，送餐途中因突然「肚子餓」，將餐點包括3份潛艇堡、2份餅乾及3瓶飲料吃光光，總價為新台幣575元，然後在App系統上按下棄單作業。之後另外一名外送員前去取餐，店家驚覺餐點早已被曾男拿走，隨即報警處理，警方也調閱監視器，循線查到曾男身分。

曾男對犯行坦承不諱，檢方認為，曾男是平台外送員，卻利用職務身分侵占財物，因此由普通侵占罪，改依業務侵占罪起訴。案經桃園地院審理，審酌曾男坦承犯行，所侵占食物價值不高，但因他迄今未與店家達成和解，因此判處有期徒刑3個月，得易科罰金。

