太香？ 男偷嘉義火雞肉便當 罰金1萬吃兩月都有剩

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義火雞肉飯相當知名，卻有人為了它吃上官司。去年一名羅姓男子經過嘉義一間大賣場時，看到機車上掛著80元的火雞肉飯便當，香到他受不了順手偷了就走，騎士回來氣到報警，法官依竊盜罪判處他拘役10天、可易科罰金1萬元，這罰金拿來吃兩個月火雞肉飯都還有剩。

熱騰騰白飯，鋪上火雞肉淋上油蔥酥，或者是搭上三樣配菜，就是一份豐盛便當，嘉義人從早到晚，三餐都能吃火雞肉飯，卻有一名男子，為了80元火雞肉便當吃上官司，羅姓男子去年11月，經過大賣場，看到機車上掛著香噴噴火雞肉便當，他動手拿了就走，騎士回來發現便當怎麼不見了，氣得先報警再說，警方循線逮到偷人便當的男子，法官依竊盜罪，判處他拘役10天、易科罰金1萬元，這1萬塊一天吃兩餐連吃兩個月火雞肉飯，都還有剩。

嘉義市第一分局八掌派出所所長陳彦丞說：「循線查獲羅姓涉案人並坦承竊取行為，全案依涉嫌竊盜罪移送嘉義地檢偵辦。」

非當事業者說：「我覺得他應該是肚子餓吧，不然正常的話不會去拿這些東西吧，一定是有特色，對不對，每家都有他自己(火雞肉飯)的特色，因為每個人吃的口味不一樣，所以大家心中都會有自己喜歡的那個答案，然後被偷我是覺得滿扯的，可是也不能這樣講，因為大家來到嘉義就是一定要吃雞肉飯。」

嘉義火雞肉飯，香到有人順手牽羊，為了這80元寧願吃上官司，更可見火雞肉飯，對於嘉義人的重要性，為了它也要討回公道。

