太香？ 蜜蜂飛進安全帽 螫傷女子眼成「麵龜」

江小姐被蜜蜂叮到後，右眼明顯腫了起來。（圖／東森新聞）





蜜蜂螫人時有所聞，但是飛到安全帽裡、螫到眼睛就很少見。高雄就有一名女子，可能是香水噴太多吸引到蜜蜂，結果女子在騎車的時候，蜜蜂飛進安全帽螫到眼皮，女子眼皮當場腫了起來，視力還降到0.5以下，差點失明。

江小姐靠在驗光機前，檢查視力是否正常，別看江小姐現在好端端的，長相甜美談笑風生，其實在幾天前，她可是被蜜蜂叮了一包。江小姐的右眼明顯腫了起來，而且不斷流眼油，幾乎快要看不見，原來女子在騎車的時候，蜜蜂飛進安全帽裡面。

遭蜂螫眼女子江小姐：「脫下安全帽才發現，以為是癢癢的，可是才發現就是有一隻死掉的蜜蜂，然後（眼睛）就越來越痛，所以我當下馬上就去就醫。」

眼科醫師洪啟庭：「右邊完全都是腫起來的，眼睛完全睜不開，而且她本身沒有近視，視力降到0.5，表示牠的毒性完全在作用。」

蜜蜂螫到眼睛真的很誇張，最後醫生將毒針給拔出，江小姐才漸漸恢復視力。蜜蜂會受到顏色或是香水給吸引，可能是江小姐實在太香了，蜜蜂才會一親芳澤，讓江小姐留下難忘的印記。

