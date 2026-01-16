太驚人！Jennie迎30歲生日...他霸氣砸245萬應援 台灣金主身分曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

Jennie今過30歲生日。（圖／翻攝自Jennie IG）

韓國歌手Jennie（金珍妮）是人氣女團BLACKPINK成員之一，本月10日才來台參加金唱片的她，一度掀起追星風潮，然而，今（16日）她迎來30歲生日，沒想到竟有台灣金主出手闊綽，豪砸245萬霸氣包下應援電視牆替她慶生。

近日，有網友發現在松山機場、西門町、忠孝SOGO等地都可以看到Jennie生日應援同步放送，據《壹蘋新聞網》報導，原來是印象廣告董事長吳秉翔為了替女兒圓追星夢，這才花245萬包了雙北10處的黃金地段的電視牆，整天輪播生日應援影片。

廣告 廣告

不只如此，《壹蘋新聞網》指出今日下午1點16分，將會有持續15分鐘時間「霸屏」應援，屆時會暫時撤下其他廣告，僅播放Jennie應援影片，此舉更是創下應援紀錄。事實上，Jennie除了音樂事業有造詣外，在戲劇、時尚方面同樣有絕佳表現，日前參加金唱片，也一口氣奪下4個獎座。

Jennie在金唱片奪下4獎。（圖／翻攝自Jennie IG）

更多三立新聞網報導

舒華素顏近距離自拍洩「真實膚況」 網見1細節瘋猜：是要SOLO了嗎

罹腦瘤又背債2億！本土男星離婚斷聯妻女 憂孤獨死：世界沒人愛我

昔拒絕回台灣生！YTR查理國外產子後悔了 「血淚經歷」曝光

愛愛小36歲女友見妊娠紋起疑！75歲男星斬戀情半個月 突鬆口復合關鍵

