太驚悚！印度野象連環攻擊釀22死還在逃 當局急追捕失群公象

印度東部賈坎德邦（Jharkhand）西辛布姆區（West Singhbhum）接連發生多起野生大象攻擊人類事件。印度警方10日表示，最新一起大象攻擊事件致3人死亡。據統計，過去10天以來大象攻擊事件已造成22人死亡，據信這些攻擊事件皆為同一隻與象群走散的公象所為，當局正在設法搜尋及追捕。

據信一頭公象過去十天攻擊人類已造成22人死亡。 （示意圖／unsplash）

據印度《News 18》報導，當地時間1月10日，這頭野象於賈坎德邦與奧迪薩邦（Odisha）交界的貝尼薩加爾湖（Benisagar Lake）附近發動攻擊。目擊者指出，這頭與象群失散的公象突然變得極具攻擊性，當場踩死1名年輕人，並用象鼻捲起另一人拖入森林，該名男子遺體稍後被尋獲。第3名重傷者送醫後仍不治身亡。

地方媒體報導，這頭成年公象具有特殊行為模式，白天躲藏在森林深處，夜間才侵入村落。當地森林局官員表示，這頭大象移動速度極快，追蹤相當困難。專家分析，公象可能正值發情期，性格變得異常攻擊性強。

就在幾天前，當地時間1月6日深夜10時左右，諾阿蒙迪區（Noamundi）巴爾巴里亞村（Bharbaria）發生嚴重攻擊事件。一頭野象突然闖入民宅，當時屋內所有人都在睡夢中，造成一對夫妻及其兩名子女等6名家庭成員死亡，另有2人重傷送醫。僅有1名孩童成功逃出屋外倖存。

印度因森林破壞導致大象棲息地減少，人象衝突案件增加。 （示意圖／unsplash）

查伊巴薩林區官員納拉揚（Aditya Narayan）證實，同一頭大象於5日才在戈伊爾克拉警區（Goilkera）的科爾漢森林區（Kolhan）殺害7人，包括一名年輕男子及其2名子女。他表示，這頭大象不斷變換位置，讓官員難以追蹤。

當局已從西孟加拉邦（West Bengal）調派專家團隊協助麻醉捕捉作業，並向野生動物保育組織「凡塔拉」（Vantara）尋求支援。

森林官員已對邊境地區發布警報，呼籲居民保持警戒並遠離森林區域。所有死者均來自賈坎德邦，但身份仍在確認中。

根據統計，2019年至2023年間，印度因森林破壞導致大象棲息地減少，人象衝突案件增加，共有超過2800人遭大象攻擊死亡。

