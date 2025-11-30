太驚悚！國道上演玩命關頭 男子突「從車摔落」原因曝光

洪男從右邊轎車摔落，並翻滾至中間車道。（翻攝自臉書「爆料公社」）

國道1號楠梓路段日前一名洪姓男子突從行駛中的轎車後座摔落，幸好左側與後方車輛及時閃避並煞車，未釀傷亡，警方調查後，發現男子因債務糾紛與他人同車北上，過程無違法情事，但男子自身行為已涉公共危險罪，將依法偵辦並開罰3千至6千元罰緩。

洪男於28日國道1號北上楠梓路段，從行駛中的自小客車摔落，並翻滾至隔壁車道，左側車輛及時閃避，險些造成碰撞意外，而後方車輛見狀也緊急煞車，才未釀成傷亡。

目擊民眾的行車記錄器拍下整個過程，只見洪男在車道上翻滾數圈後自行爬起、翻越護欄離開現場，畫面被PO至臉書社團後引起熱議；警方介入調查後發現，洪男當時與一名女性及2名男性同行，原要前往左營地區協商債務糾紛，經查證，車內人員並無強暴或脅迫情形，屬民事糾紛，但洪男的行為已構成公共危險罪，警方依法偵辦，並依《道路交通處罰條例》開罰3千至6千元罰鍰。

廣告 廣告

國道警方提醒，此類行為極度危險，不僅威脅自身生命安全，也可能引發連環追撞，呼籲民眾遇到突發情況應保持冷靜，等待車輛安全停靠路肩再尋求協助，切勿在行駛中做出危險舉動。

★《鏡新聞》關心您：危險行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

朱學恒明天出獄！強吻鍾沛君判11月 因表現良好獲縮刑

被叫小姐不爽！她潑飲料辱台鐵站務員 判罰5千

二線三星警官涉性騷！受害女控報案遭問：「確定要告？這個官很大耶」