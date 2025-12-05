即時中心／顏一軒報導

美國海軍（United States Navy，USN）5日公布的一份調查報告顯示，飛彈巡洋艦「蓋茨堡號」（USS Gettysburg）去（2024）年12月在「紅海」（the Red Sea）值勤時，因系統退化、情勢判讀失準與指揮失誤，誤將兩架美軍F/A-18超級大黃蜂戰機（F/A-18F Super Hornet）當成葉門叛軍胡塞武裝（Houthi rebels in Yemen）所發射的巡弋飛彈，並朝其開火，導致一架戰機遭擊落、另一架驚險閃避，第三架亦曾被鎖定，事件曝露多項指揮與作戰缺失，美國海軍對此表示，將持續檢討並強化部隊戰備，確保能為作戰指揮官提供隨時備戰（battle-ready forces）的部隊。





廣告 廣告

根據美國《商業內幕》（Business Insider）5日報導，《Business Insider》在美國海軍週四（12/4）正式公布前，率先審閱這份針對去（2024）年12月下旬「友軍誤擊」（the friendly fire incident）事件的指揮調查報告。

快新聞／太驚悚！美軍重大誤擊「連射2彈」打自家F-18 倖存飛官反應曝

美國海軍提康德羅加級飛彈巡洋艦蓋茨堡號（CG-64）（資料照／美聯社提供）

報告揭露，「蓋茨堡號」軍艦船員誤將兩架海軍的 F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機 ，誤當成是葉門胡塞叛軍（Houthi rebels in Yemen）所發射的反艦巡弋飛彈。

由於這次嚴重的失誤，「蓋茨堡號」巡洋艦朝2架F/A-18發射了地對空飛彈，擊落了其中一架，另一架也差點被擊中；該艦還鎖定了第三架友軍飛機，不過最終並未發射。

「蓋茨堡號」與「杜魯門號」（USS Harry S. Truman）航空母艦為首的打擊群於2024年9月部署，並於3個月後進入紅海，接手海軍對伊朗支持的「胡塞武裝」組織的作戰任務；當時「胡塞武裝」已攻擊重要航線將近1年的時間。

據報導，12月22日清晨，也就是進入紅海僅7天後，「蓋茨堡號」誤擊一架來自「杜魯門號」艦載機聯隊的「超級大黃蜂」戰機，美軍將此次事故形容為「明顯的友軍誤擊事件」（an apparent case of friendly fire）；而飛行員與武器官（the weapons officer）皆從這架要價約6000萬美元（約18.8億新台幣）、隸屬於第11艦上戰鬥打擊機中隊（VFA-11，代號「紅色開膛手」Red Rippers）的戰機安全彈射逃生。

指揮調查報告顯示，這起「友軍誤擊事件」差點釀成更大的災難。雖然最初的報導皆聚焦在被擊落的飛機上；不過調查也發現，第2架戰機險些避免了災難性的結果，而第3架飛機也曾被飛彈鎖定。

調查指出，當第一枚地對空飛彈（the first surface-to-air missile）從「蓋茲堡號」的飛彈發射管向上衝時，第一架戰機的飛行員與武器官，以為這枚飛彈是在追逐一架他們尚未尋獲之胡塞武裝組織的無人機。

「他們眼睜睜看著飛彈爬升，然後突然改變方向」，這名飛行員向調查人員說，當「武器」（飛彈）朝著他們衝來時，他突然看到自己的生命在眼前閃過，別無選擇之下，這兩名組員就在飛彈擊中飛機前彈射逃生。

在那個混亂時刻，「蓋茲堡號」又向第二架美軍戰鬥機發射另一枚飛彈，機上的飛官們發出了多次求救訊號，但選擇巧妙避開而非跳傘，飛彈緊追不捨，不斷修正航向追著戰機，所幸它驚險地與戰機擦身而過，機身在彈體近距離掠過時劇烈搖晃，隨後飛彈燃燒殆盡並墜入海中爆炸。

一位目睹此事件的海軍直升機指揮官告訴調查人員，它的機組人員「看到了頭頂上的飛彈和它的閃光」；他們說，在開火之前並未收到任何警告。

至於造成這次災難的原因，指揮調查指向了一系列環節的缺失，從計畫作業上的疏失到「蓋茲堡號」戰鬥系統的缺陷，並指出艦組人員的疲勞可能也是其中一項因素。

調查稱在部署初期，美國海軍就發現「蓋茲堡號」的核心系統整合能力存在「顯著退化」（significant degradation）；問題涵蓋了網路管理、監控與追蹤回報、身分識別、相互追蹤、任務接戰和武器協調等方面。

據報導，在部署的前3個月，「蓋茲堡號」和「杜魯門號」經常分開行動，在這起「友軍誤擊事件」發生前不久，該巡洋艦一直在抵禦胡塞飛彈和無人機，對於威脅是否已經解除，似乎存在一些混亂。

儘管如此，調查評估認為，以「蓋茲堡號」的指揮官當時能掌握的所有資訊來衡量，「發射飛彈的決定是錯誤的」，儘管他受到了一系列他能控制、不能控制的先前行動與決策所限制。加上艦長的戰場覺知能力低落，而他的戰情中心團隊也無法協助他恢復。

報導指出，這次誤擊事件並非紅海戰役中唯一的一次，儘管它是最嚴重的一起，但是早在去（2024）年2月的紅海衝突初期，一艘德國軍艦曾意外鎖定一架美軍MQ-9「死神」無人機，惟因該軍艦的雷達系統出現技術故障，飛彈未能命中。

這次2024年12月的「友軍誤擊事件」，是「杜魯門號」打擊群在這次為期數月的中東部署期間經歷的四起重大事故之一。該航艦同年2月間與一艘貨船相撞，還因為事故損失了另外兩架F/A-18戰機，一架在4月連同一輛「拖運車輛」（a tow tractor）一起從軍艦側邊墜海，另一架在5月降落時發生故障，並滑出飛行甲板。

對此，美國海軍副作戰部長基爾比上將（Adm. Jim Kilby）於週四（12/4）所發布的一份聲明中表示，「海軍致力於成為一個學習型組織（a learning organization）」，並補充說，「這些調查再次證明持續投資我們人員的必要性，以確保能為作戰指揮官提供隨時備戰（battle-ready forces）的部隊」。





原文出處：快新聞／太驚悚！美軍重大誤擊「連射2彈」打自家F-18 倖存飛官反應曝

更多民視新聞報導

賴瑞隆兒子涉霸凌同學！校方啟動輔導措施 「4點聲明」全文曝光

淡水車禍！混凝土車煞停不及連環撞 3人皆送醫

夜店大亨遇刺水很深？夏天倫懼喊「我很不安」：SOP如同館長槍擊案

