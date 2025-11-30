太高調！ 男大鬧公車.台鐵 自曝「身揹六通緝」被逮

台北市 / 綜合報導

就在昨(29)日下午4點多，有民眾直擊，一名男子在公車上咆哮，還不斷騷擾車內乘客。晚上7點多，這名男子再度出現在台鐵車廂，情緒激動大呼小叫，員警獲報前來關切，一查發現，這名男子，竟然有六條案子通緝在身。員警不敢大意全程隨車跟著，直到板橋車站支援警力出現，才將人逮捕並解送歸案。

咆哮男子VS.員警說：「你不要再囉囉嗦嗦啦，事情大條，嘿。」男子越來越激動，情緒看起來快要失控，員警試圖安撫。咆哮男子VS.員警說：「好啦小聲一點小聲一點，冷靜一下冷靜一下冷靜一下，我很冷靜，好OKOK。」好不容易到站了，員警也順勢把他請下車，結束這場鬧劇。

目擊乘客說：「他有在上面講說他有好幾條的，什麼案件之類的，但他也都沒去法院，因為那節車廂滿多小孩子的，我覺得小孩子應該比較嚇到。」而男子這樣脫序的行為，早在搭火車前的那一段公車上演，還被民眾拍了下來。

咆哮男子說：「沒有人欠你們啦，我跟你講啦，如果你們有享受你們要想好啦，不去努力喔，不是理所當然。」男子胡言亂語聲音又大，讓乘客好無言，不少人乾脆直接下車不搭了。目擊乘客說：「那我一上車我就是，他就叫我，就說，我旁邊還有位置怎麼不過來坐，因為到後面他真的，其實聲音真的非常大聲，對，然後他就開始很咆哮好大聲。」

昨日下午4點多，54歲的潘姓男子，先是在公車上大聲咆哮，到府中捷運站下車，晚上7點多再從台北車站搭火車，一樣在車廂內大放厥詞，警方接獲通報，發現他有通緝在身，全程隨車至板橋車站，之後合力將他解送歸案。

鐵路警察局台北分駐所副所長章穎承說：「台鐵第1251次區間車第10車，有民眾大聲咆哮，員警到場處置，經查潘嫌為竊盜等6案通緝犯。」據了解潘姓男子從北到南的地檢署，共有竊盜傷害詐欺等6項通緝在身，但他卻高調地自曝身分，最後被逮捕歸案。

