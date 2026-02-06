太魯閣修繕後新城海岸線小巴通車 首3天免費

太魯閣客運與縣府合作，增加一條市民小巴路線「新城海岸線」，今天通車。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園因地震進行修繕，花蓮縣政府同步盤點周邊觀光與交通動線，並與太魯閣客運合作，推出全新市民小巴路線「新城海岸線」，自6日起正式通車。縣府表示，該路線以「慢行、深度、文化走讀」為核心，引導遊客放慢腳步，走讀新城山海風景，打造兼具自然景觀與地方人文的質感行旅，通車首三天提供免費試乘，邀請民眾搶先體驗。

縣府指出，太魯閣修繕期間，縣府即著手盤整周邊替代觀光動線，透過市民小巴「微循環」概念，將人流分散導向新城老街、海岸聚落與居民生活場域，讓旅遊型態不再集中於單一景點。規劃出「新城海岸線」，串聯花蓮轉運站與新城車站，成為太魯閣修繕後重要的延伸與轉銜觀光路線。

太魯閣客運市民小巴，路線行經新城太魯閣車站。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

市民小巴採小型商務車輛營運，每車客座7人，具備行駛彈性高、可深入巷道與景點的優勢，能有效銜接社區、海岸與文化據點。縣府提醒，因座位有限，熱門時段可能較快客滿，建議民眾事前查詢班次資訊，妥善規劃行程。

縣府自113年起推動市民小巴服務，逐步建構涵蓋洽公、醫療、夜間環線及觀光需求的公共運輸網絡。「新城海岸線」被視為太魯閣修繕後，結合觀光轉型的重要示範路線，相關班次與路線資訊可至縣府官網查詢。

通車前試乘體驗中，在地文化與產業代表皆給予高度肯定。新秀商圈發展協會理事長曾文儀表示，該路線讓旅客不再匆匆而過，而能放慢腳步，感受新城老街人物風情；練習曲書店與山海百貨負責人胡文偉也指出，路線串聯天主堂、海堤與居民生活場域，是連結旅人與地方文化最溫柔的交通節點。

「新城海岸線」由太魯閣客運營運，路線行經花蓮轉運站、曼波海洋生態園區、七星潭、東昌定置漁場、新城海堤、新城天主堂（神社遺址）至新城車站，每日固定24班次，每班客座7人，全線採無現金乘車。縣府表示，2月6日至8日通車首三天全線免費搭乘，歡迎民眾搭乘體驗太魯閣修繕後，花蓮以公共運輸串起的山海新日常。

