太魯閣同禮部落秋季淨山除蔓行動三日完成 保育志工攜手在地族人

歷經0403強震後，太魯閣國家公園管理處持續推動園區修復與環境維護工作。為落實山林保育，太管處蘇花管理站於十一月二十一~二十三日於大禮、大同部落山區辦理「秋季淨山暨清除外來種」活動，動員十六名保育志工及七名同仁，共計二十三人，進行步道沿線山林廢棄物清理與外來種小花蔓澤蘭清除作業。

三天活動順利完成，展現國家公園震後持續守護山林的行動力，並強化雙邊的夥伴關係。大禮、大同部落在今年7月步道重新開放後，逐步恢復震後生機。然而偏遠山區的生態維護、步道環境管理仍需大量人力投入。本次秋季淨山行動除了延續今年七月首次淨山的成果外，也進一步強化與部落族人的協作模式，邀請部落族人協助隊伍帶領與解說，讓志工在工作過程中可一邊聆聽山上的故事，一邊從中學習族人的山林智慧，使文化與保育能量更加紮根。

三天行程中，志工與同仁由得卡倫步道進入，沿線清理寶特瓶、鋁罐與生活垃圾，同時辨識並清除小花蔓澤蘭，以減緩外來種蔓延，避免排擠原生物種生存空間（見圖）。志工們沿途將清出的垃圾妥善分類打包，並於袋上標示「徵召大力士揹下山」，盼望來往山友能協力揹運下山。三日活動中，共有多位山友自發性地加入「大力士行列」，熱心響應的舉動令在山上工作的同仁與志工都感受到溫暖的支持，而較遠處的垃圾，則委請部落族人在活動後協助以流籠運送下山。本活動共計清理125.74公斤山林垃圾，並於同禮部落完成約2.64公頃面積外來種清除，再度展現部落與太管處緊密合作的模式。

太管處長劉守禮表示，今年七月首次震後淨山活動即獲得山友默默支持，許多打包垃圾在無兌換宣導品的情況下由山友自行揹下山，成為山林間最感動的力量。此次秋季行動延續了「讓好事持續發生」的精神，志工與同仁再次以實際行動投入山林守護，也期待更多民眾在造訪園區時，共同維護環境潔淨與生態健康。

三天活動在良好天候中順利完成，不僅提升步道環境品質，更讓公部門、部落居民及志工三者之間的合作更為緊密。

太管處提醒，秋冬季節山區氣溫變化大，民眾入山前應確實掌握步道開放資訊與氣象狀況，遵循園區相關規定，以便安心體驗太魯閣的山林之美。