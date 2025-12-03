太魯閣大禮大同立霧山 重新開放
記者林中行∕花蓮報導
０四０三花蓮大地震重創太魯閣峽谷以來，位於偏遠山區的太魯閣族大禮、大同傳統部落及其對外聯繫交通遭受了嚴重打擊。太魯閣國家公園管理處三日表示，在太管處與在地部落族人超過一年努力，得卡倫步道與大禮大同林道的災修工程終於完成，部落也在今年暑假重新對外開放。
太管處表示，隨著大禮大同部落步道修復，地處立霧溪與砂卡礑溪分水嶺上的立霧山登山步道，也得以克服困難，重新整理開放，歡迎山友在開放後，重新走訪太魯閣的山林，一同感受部落重生的力量，並親身體驗立霧山令人屏息的山海景觀。
太管處指出，立霧山標高一千二百七十四公尺，是臺灣小百岳之一，山體幾乎全由堅硬的大理岩構成，山勢峻峭，立霧山因其非凡的景觀，極受山友關注，其稜線上的展望極佳，可遠眺山腳下的太平洋、立霧溪、依山臨溪的散居部落以及河口台地的都市群居等絕美景致。
太管處強調，立霧山步道受損地點位於機具無法到達區域，主要由最熟悉環境的在地部落族人親手完成修復，展現「自己部落道路自己修」的精神。因０四０三地震仍在山林大地留下變動的痕跡，太管處也特別提醒山友，步道部分路段，需行經塊石區，或高差較大，請山友注意依指示布條引導行進，勿進入圍設之危險區域。
